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配偶跑了！誘「人夫人妻脫離家庭」也將除罪化　小三小王全不用關了

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲以往若發現配偶不回家，和第三者住外面，即便沒抓到通姦證據，也可主張小三、小王犯「和誘有配偶之人脫離家庭」。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

在大法官宣告通姦除罪化後，如今《刑法》可處3年以下有期徒刑的「和誘有配偶之人脫離家庭者」，也將除罪化。法務部表示，若小三和小王誘發已婚成年人脫離家庭，但只要已婚者是出於自己意志，就不該罰小三和小王。

《刑法》第240條規定，和誘未滿20歲男女脫離家庭或其他有監督權之人者，處3年以下有期徒刑，和誘有配偶之人脫離家庭者亦同。以往若發現配偶不回家，和第三者跑了住在外面，即便沒抓到通姦的證據，也可主張小三、小王犯「和誘有配偶之人脫離家庭」，告上法院讓他們負擔刑事責任。

▼司法院大法官5月29日宣告，我國通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

司法院大法官5月29日做出《釋字791號解釋》，宣告《刑法》239條「通姦罪」違憲，自解釋之日、也就是即日起立即失效。《自由時報》報導，如今「和誘有配偶之人脫離家庭者」也將除罪化，草案預定周五送行政院審查，未來婚外情引發的紛爭將全面回歸民事賠償。

對此，法務部指出，如果小三和小王誘發已婚成年人脫離家庭，但只要已婚者是出於自己意志，無法認定侵害已婚者權利，就不該罰小三和小王。

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