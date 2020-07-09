一天餐費控制200元內？　過來人曝「2大省錢法」：簡單得要死

▲您一天餐費多少錢呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發問，一天餐費200元是不是幾乎不可能？對此，其他人紛紛分享自己的省錢小撇步，其中有兩項被最多人提到，就是「不喝飲料」和「不吃早餐」。

當事人8日在PTT說，常聽到要省錢，就要把一天的餐費控制在200元之內，但真的很難啦，北部幾乎不可能，中南部應該要慎選店家，預算分拆40、80、80元，早餐只能一個三明治跟紅茶；中餐、晚餐大概就一個基本款的便當，非常緊繃，「我是辦不到啦，究竟你各位一天餐費都壓在多少以內，200元還有可能嗎？有沒有卦？」

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▼許多網友認為，不喝飲料能剩下一大筆錢。（圖／資料照）

對此，不少人提到別喝飲料，「不喝飲料不難啊」、「飲料那些不用想 ，一杯差不多就等於一頓」、「不要喝飲料簡簡單單」、「喝白開水就好了，喝什麼飲料」、「飲料不要喝，花錢傷身體」、「不要喝飲料，帶瓶子去公司裝水。」

另外，還有很多人提到別吃早餐，「沒在吃早餐，這樣剩下兩餐都可以100」、「168間歇性斷食，早餐不吃，就省午晚餐，輕輕鬆鬆」、「168簡單得要死」、「吃早餐幹嘛？早上上班都趕不及了，哪還有閒情逸致吃早餐」、「只吃午晚兩餐，一餐有100預算，也可以吃不錯了」、「你可以不吃早餐，改11點吃中餐」、「如果固定買便當的話，早餐都快變是最貴的了。」

所謂的「間歇性斷食法」是有策略在進食期間正確飲食，在禁食期間則是不能吃下任何有熱量的東西，讓胰島素休息，升糖素起來作用分解脂肪。以間歇斷食法裡168斷食為例，就是16小時禁食，8小時進食。Cofit營養師方晴誼表示，168斷食法裡，8小時的進食時間一定要注意營養均衡，否則會越減越肥。

▼您會吃早餐嗎？（示意圖／記者許力方攝）