狠心哥「髒亂房屋囚禁親妹」22年…只因怕她逃家！　鄰看不下去怒報警

▲埃及一名女子遭親哥囚禁22年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合外電報導

埃及一名50歲的女子被關在一間髒亂破舊的小屋長達22年，直到鄰居看不下去報警後，事情才曝光，而做出此事的竟是這名女子的親哥哥，且過去11個月更疏於照顧，幾乎沒有給女子任何食物，導致這名女子的受到巨大心理創傷，身體也因此嚴重退化。

綜合外媒報導，現年50歲的法迪亞（Fadia）被關在埃及中部敏亞（Minya）地區一處村莊的破舊房屋中長達22年；房屋完全沒有任何家具且髒亂不堪，直到近日鄰居看不下去報警後，整起事件才因此曝光，而囚禁法迪亞的人正是她的親哥哥伊斯梅爾（Khalaf Ismail）。

伊斯梅爾的妻子表示，為了阻止法迪亞屢次逃家，所以才決定將她囚禁在屋內。而社福單位將法迪亞救出時才發現，她在過去11個月裡幾乎沒有充足飲食，衛生環境也相當可怕；法迪亞也因此出現嚴重心理創傷，就連身體也出現嚴重退化。

伊斯梅爾目前已被拘留，調查也正在進行中。法迪亞拒絕住進養老院也不願回到原本的家，在精神科醫生評估過後，決定讓替她安排安全的住所獨自生活。

Man ‘kept sister locked in filthy room alone for 22 years’ in Egypt https://t.co/nRHBtcKSkZ — The US Sun (@TheSunUS) July 9, 2020

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