買老牌雞排「跟紙一樣薄」　她失望：咬了2口就丟掉！網嘆：10年前就這樣了

▲原PO怨雞排太薄！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「肉薄的跟紙一樣！」一名女網友傻眼表示，最近去買了銷魂雞排來吃，拿在手中香噴噴四溢，飢腸轆轆的她等不及咬一口，怎料下秒拉回現實，「幾乎都是炸粉，對它好失望喔！」照片曝光後，網友2派論戰，一派直言「早已不是秘密」；另一派則力挺，「粉味很重，要內行的才懂」。

「為什麼變成這樣？」一名女網友在臉書《爆怨公社》直呼，日前心血來潮，去買了豪大大雞排來爽嗑一下，怎料才一口咬下，食慾立刻沒了，「肉薄的跟紙一樣，幾乎都是炸粉，對它好失望喔！」

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畫面可見，目測雞排約2至3公分厚度，但裡頭的鮮嫩多汁的雞肉卻超薄，炸麵粉反而成了主體，原PO直言，「我太久沒買了，不知道它變成這樣，咬了2口就丟掉了。」

照片曝光後，掀起網友們熱烈討論，「有名的是炸粉啊」、「連買3次都跟你的一樣，已經拒買了」、「要拍到這麼扁也不容易耶！堪稱功夫菜」、「被雞排耽誤的麵皮，真的可惜了」、「比便宜的排骨便當還薄」、「10年前就這樣了」、「大概5年前我還是高中生的時候，那時候真的肉還很厚 一塊吃不太完」、「 從一開始35元就是吃粉，到現在80元還是吃粉，前兩天加班太晚，晚餐以它裹腹，妳的肉還比我多」、「號稱麵粉雞紙」。

▲網友也看傻！（圖／翻攝爆怨公社）



不過也有愛好者力挺，「炸粉才是精華」、「我好喜歡吃粉跟皮啊，肉不喜歡太多耶，哈哈我怪咖」、「20年前吃就這樣，品質很穩定」、「偶爾去一中街還是會堅持買一塊來吃...吃的不是肉是回憶」、「粉味很重，要內行的才懂」、「你買的是技術，不是買雞排」。

其他網友也分享心目中口袋名單，「不吃，我只喜歡天使」、「基隆夜市雞郎，推推推」、「惡魔雞排比較好吃」、「昌平炸雞比較好吃」、「士林夜市只推家鄉炭烤雞排」、「突然想吃阿亮香雞排」、「推艋舺雞排」、「我都買正忠雞排飯～大塊又好吃」。