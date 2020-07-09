知名乩童看上「西螺羅志祥」　140公斤「巨體」下藥強壓！代價出爐

▲被害人小全（化名）五官深邃、長相帥氣，號稱「西螺羅志祥」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前本刊獨家揭露一名在雲林縣西螺鎮知名宮廟擔任乩童的劉姓男子與信徒間的性醜聞案，經雲林地方法院審理後，於本月8日宣判劉男犯以藥劑強制性交罪未遂，判處4年有期徒刑，仍可上訴。

號稱「西螺羅志祥」的小鮮肉小全（化名）當時告訴本刊，日前自己因為一起汽車買賣糾紛，被母親與哥哥強行帶去劉男的宮廟化解，但是自己卻被劉男看上，劉男要求小全晚上一個人獨自前往劉男住所，雖然小全不情願，但在家人逼迫下，他還是獨自前去，也成為惡夢的開始。

小全抵達後，劉男竟對他下藥，並以140公斤的體重壓制小全企圖性侵，還好小全靈機一動，藉故以買酒精飲料助興，才讓劉男罷手，並向劉男借機車逃出，躲進附近墓園並打電話向母親求助。

當時已經凌晨1、2點，墓園裡陰風陣陣，小全告訴母親：「我想要死，我不想活了！」他不停怪罪母親及哥哥把他推入火坑。此時慌亂的小全，正好看見西螺警分局埤源派出所的巡邏車出現，他趕緊攔下警車，向車上的員警呼救，並到醫院驗傷，才揭發整件事。

在一審判決主文出來後，雖然讓小全一家人一時欣慰，但想到未來還有漫長的訴訟之路要走，頓時讓他們感到十分茫然。小全的家人認為，劉男一審就請了二個律師，在未來訴訟中，劉男一定會將律師請好請滿；相較之下，小全與家人經濟環境不佳，目前只能依靠法扶機構申請律師。至於未來審判結果如何，仍待司法單位釐清真相。

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