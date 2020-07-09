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談戀愛怕麻煩！找真愛「只能靠相親」星座Top4　你和另一半上榜了？

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▲▼老派約會。（圖／pixabay）

▲你也是性格害羞被動，不敢勇敢追求愛情的星座嗎？（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你也嚮往「轉角遇到愛」這種偶像劇裡才會出現的浪漫劇情嗎？有些人天生個性開朗活潑，生活中總能抓緊開拓人際關係、認識異性的機會；但對於在感情世界裡被動又害羞的男女們來說就比較辛苦，不敢主動追求，與愛神擦肩而過，等到年紀越來越長，相親反而省事些。

大陸占星網站《星座屋》統整出「只能透過相親」找到真愛的星座Top4，你就是這樣認識另一半的嗎？

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第4名：摩羯座
摩羯成熟穩重，萬事審慎思考，三思而後行，不僅工作如此，感情也是一樣，都以「結婚為前提」開啟一段戀情，不輕易投入。透過相親他們能觀察對方的一舉一動及談吐，評估是否適合自己，兩人有沒有往下一步發展的可能性，對於講求效率的摩羯來說，相親是最省時、方便的方式。

第3名：處女座
處女座天生完美主義的性格，就連愛情也要求完美無瑕，對於另一半要求極高的他們，周全考慮現實面可能帶來的挑戰，因此相親的對象都得經過精挑細選，摸透對方的家庭背景，細細審視是否接近自己心目中理想情人的條件。想要談戀愛，他們會選擇相親，而非在茫茫人海中尋找真愛，有如大海撈針太浪費心力了。

情侶、男女朋友、男友、女友、戀愛、交往、曖昧。（圖／CFP）

▲巨蟹座因為性格內向，因此從相親中找到真愛是他們比較嚮往的方式。（圖／視覺中國）

第2名：巨蟹座
巨蟹們心思細膩又較為內向，不太會離開自己的軀殼主動拓展社交圈，乖巧懂事的他們極度缺乏安全感，害怕受傷的內心致使他們難以跨出第一步，使得巨蟹只能透過相親邂逅真愛，因為相親的人都抱持著想脫離單身、與另一半牽手走一輩子的心情，在一來一往的互動了解中，他們較能接受。

第1名：金牛座
個性較慢熟的金牛們，面對異性害羞的性格表露無遺，所以要和偶遇的對象擦出愛的火花非常困難。但相親可不一樣了，可以事先對要見面的對象有初步認識與掌握，也能在一切可控制的情況下與對方交流，在你問我答的環節下幫助自己放鬆，放寬心才能好好了解對方。

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