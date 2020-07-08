沒化工背景提煉20億元「一粒眠」原料！4嫌：從大陸網站學的...3收押1交保

▲刑事局中打破獲梁姓嫌犯等人於桃園設立的製毒（一粒眠）工廠，市值約20億元。（圖／刑事局中打提供）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打第六大隊2020年初獲報，梁姓男子涉嫌找來莊姓等3名同夥，在桃園市設立製毒廠，以進口原料方式提煉一粒眠主原料「硝西泮」，檢警於1日逮捕梁等4人，查扣的毒品原料約可製成2300萬顆一粒眠，市值約20億元。梁遭逮時辯稱製毒方法是從大陸網站查得，由於4人中以梁的大學學歷最高，其餘皆只有國中、小學歷，是否能以自學製毒警檢對此存疑，將追查有無幕後共犯。全案依毒品罪嫌移送，梁等3人遭聲押獲准，吳姓涉案人10萬交保。

刑事局中打第六大隊於1月接獲情資指稱，綽號「寶哥」的梁姓男子（48歲）涉嫌以進口原料方式非法製作一粒眠毒品，並於桃園地區從事販賣等不法活動，經分析、比對相關資料後，研判梁男涉案嫌疑重大，立即與雲林縣警察局刑事警察大隊及桃園市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組全力查緝，並報請臺灣桃園地方檢察署檢察官朱哲群指揮偵辦。

經專案小組長達半年的深入追查發現，梁男透過國內化工行進口合法化學原料，再指使旗下莊姓（32歲）、李姓（25歲）及吳姓男子（31歲）等人非法製造合成硝西泮毒品（一粒眠主要原料），為躲避警方追查，他們不定時更換製毒場所與交通工具，檢警持續追蹤，最後確認梁嫌等人於桃園市楊梅地區設立2處製毒工廠。

專案小組於1日見時機成熟，動員40餘名警力，兵分4路執行拘提搜索，當場於2處工廠內查獲第四級毒品硝西泮成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備。警方查獲該製毒集團的成品、半成品及化學原料，約可製成2300萬顆一粒眠，市值約20億元。

▲專案小組查獲第四級毒品硝西泮成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備。

梁男辯稱製毒方法是從大陸網站所查到，是因興趣使然。檢警查出，4人中以梁男大學學歷為最高，但非化工相關科系，其餘3人只有國中、小學歷，也無化工背景，檢警對於是否能以自學、抄寫筆記等方式自製毒品感到存疑，將持續擴大追查梁男背後有無高人指點。

刑事局中打指出，一粒眠在我國屬第三級毒品，俗稱「強姦藥丸」或「紅豆」，施用此類毒品會產生嗜睡、疲倦、意識模糊、記憶衰退、行動機能受損等現象，嚴重者則會出現呼吸和心肌功能受損。許多不法分子將其當做強姦藥、迷藥使用，對社會危害極大，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試，以免誤人誤己，後悔莫及。

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