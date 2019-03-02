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遠嫁台灣重圓戲曲夢　陸配廖豔紅志當戲曲文化傳承者

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▲陸配廖豔紅。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

▲廖豔紅的崑曲扮相。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

記者馬叔安／綜合報導

陸配廖豔紅從小喜愛戲曲文化，大約17年前從老家湖北赤壁嫁來台灣後，考入了台灣戲曲學院，成為京劇系全班最年長的學生，克服了年齡與文化方面的困難後，如今的她不但是全班成績第一名，也將在畢業演出中擔任女主角。她表示，自己立志做中華戲曲文化的傳承者。

▲陸配廖豔紅。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

▲廖豔紅的京劇扮相。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

廖豔紅在表示，自己兒時喜歡就戲曲，「自己還抱在懷裡的時候就在學戲、看戲了，從小這種戲曲的興趣、種子就是深深埋在我的心裡。」不過在成長過程中，在客觀環境的因素與父母的期許下，她在大陸並沒有走上戲曲的道路，而是選擇從商，也正因如此，她認識了來自台灣的丈夫，兩人結婚並來到台灣。

▲陸配廖豔紅。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

▲廖豔紅的歌仔戲扮相。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

到了台灣後，她沒有忘記兒時的戲曲夢，曾以黃梅戲《女駙馬》獲得「國際藝術文化大使」，當選第一名及「最佳才藝」、「最上鏡頭」獎項，此外，她也學習崑曲和歌仔戲等不同劇種。

廖豔紅於2006年考入台灣戲曲學院京劇系，終於有機會開始接受正規的戲曲訓練，由於她是全班年紀最長的學生，在練功過程中難免遇到困難，除了自己加緊努力克服之外，偶爾也讓自己學舞蹈的女兒指導，好在由於來自大陸，所說的普通話比台灣同學更接近京劇中的念白和聲腔，因此逐漸步入軌道，開始參與演出，並擔任女主角，並在上學期得到全班第一名的成績。

▲陸配廖豔紅。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

▲大陸配偶廖豔紅在台灣圓了自己的戲曲夢。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Hannah）

除了京劇，如今大四的她將在畢業演出中飾演宋代女詞人李清照，她說自己未來將爭取繼續升學，並投身教育，成為戲曲文化的傳承者。

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關鍵字：京劇,廖豔紅,台灣戲曲學院,陸配

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