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老甜媽養的鮮蚵！神手變出「超實在蚵仔煎」還手繪食譜　網一知真相求開課

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▲造型饅頭。（圖／經網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲「蚵仔煎」造型饅頭。（圖／王甜芳授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

蚵仔麵線和蚵仔煎是許多老饕熱愛的台灣小吃，大顆又飽滿的蚵仔吃起來真的超過癮，網友王甜芳日前PO出了一盤有滿滿餡料的蚵仔煎，巨型的蚵仔超級肥美，吸引不少人來朝聖。不過，其實那不是真正的蚵仔煎，而是這名網友巧手製作的「造型饅頭」，更厲害的是，她還繪製了私房食譜，且已在各大書局上銷售。

王甜芳在「爆怨公社」上發文表示，「這是...造型饅頭，蚵仔麵線&蚵仔煎，台灣小吃好吃欸」。看似用料大方的蚵仔煎居然全出自她的巧手，不過隨即竟也自嘲，「我蚵仔煎的醬調色太紅啦...很像大腦」。

請繼續往下閱讀...

▲造型饅頭。（圖／經網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲「臭豆腐」造型饅頭。（圖／王甜芳授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，王甜芳大方表示，這款造型饅頭是由她自己研發出來的，且使用天然食材、不添加防腐劑，「我參考小吃照片，自己研究做出來的，我有開店，也有出一本手繪食譜」，蚵仔煎和蚵仔麵線的饅頭約略耗費25分鐘來製作，發酵則花了30分鐘，最後只要蒸熟就可以吃了。

粉專「老甜媽咪手繪烘培食譜實驗室」及「老甜媽天然手工造型饅頭」上，都能看見王甜芳精心製作的產品，台灣小吃系列中，也推出了臭豆腐款，泡菜和辣椒醬都十分逼真。此外，王甜芳的巧手不只能做出各種款式的造型饅頭，還繪製出一本食譜，步驟仔細且畫風精緻，先前也已在各大書局上銷售。

▲造型饅頭。（圖／經網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲王甜芳除了懂烹飪，還很會畫圖，出了一本手繪食譜。（圖／王甜芳授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

網友看到照片後，紛紛留言回應，「真的嚇一跳」、「蚵仔麵線佐蚵仔煎」、「那個蚵仔好可愛」、「強！蚵仔好肥」、「蚵仔好像阿嬤養大的！超肥美」、「有開課嗎」、「比開店做生意的還厲害」、「我以為是熊貓的屁股」。

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