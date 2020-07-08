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一罐「國民醬料」滿足全家人味蕾　貝童彤自曝做菜有秘密小幫手

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新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲《新煮婦聊天室》邀請到貝童彤分享她拿手的家常菜百變料理。（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

消費中心／台北報導

老公偏愛重口味，小小孩食物盡量清淡，三餐該怎麼煮，經常讓煮婦傷透了腦筋，藝人GIGI主持的《新煮婦聊天室》，最近一集找來身為辣媽、人妻與好媳婦代表的貝童彤分享她拿手的家常菜百變料理，利用一些小撇步，不只輕鬆餵飽全家人，還可以吃得美味，一個人面對廚房攻防戰也能得心應手。節目中，貝童彤不忘隔空放閃大讚另一半的貼心舉動，GIGI聽了覺得好甜直呼「因為有愛」，GIGI則趁機抱怨自己花了3小時熬了一鍋高湯，最後卻被嫌棄沒有味道，讓貝童彤笑虧「瓦斯錢都白花了。」

要在廚房裡做出一道道美味料理滿足全家人的味蕾並不容易，貝童彤說，因為大家的口味不太一樣，相當考驗媽媽的腦袋，如何用一樣的食材變換出不同的味道，關鍵就是要發揮創意。她也自曝煮婦的料理小撇步，只要端出每個人家裡冰箱一定有的國民醬料「牛頭牌沙茶醬」，隨時可以入菜，一罐就讓料理色、香、味俱全，廚房必備的調味料不用自己辛苦捉比例調，擔心太鹹或太甜而走味等問題。

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲第一道是貝童彤全家人都愛吃，很下飯的《沙茶醬爆豬五花》。（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

這次貝童彤示範第一道料理就是靠著沙茶醬一次到「味」，她把常見的「蒜泥白肉」主要食材五花肉，改造成超好下飯的「沙茶醬爆豬五花」，先將三層肉切成薄片後，下鍋乾煎出油，之後大蒜爆香加入豆干、紅蘿蔔，再放入兩大匙沙茶醬炒出香氣，最後放進高麗菜拌炒，再依個人口味倒入些許醬油與青蔥後，一道營養滿分的家常菜簡單大功告成。貝童彤特別提醒，沙茶醬一定要炒過才會更香，而除了配飯吃，也大推可以另外加進高湯變成沙茶鍋，又是一種新吃法。

過程中為料理畫龍點睛的沙茶醬，熟悉的好味道意外勾起貝童彤、GIGI兩人的回憶，並分享更多沙茶醬吃法。貝童彤提到，小時候家裡包水餃，她都不吃煮的，一定要煎過才行，然後必沾沙茶醬加一點醬油、糖的特調醬，搭配起來最好吃。GIGI在一旁聽完忍不住誇讚貝童彤「真的很會吃」，她也說自己第一次吃到沙茶醬，是在小時候烤肉的時候，之後吃沙茶火鍋、石頭火鍋也都要沾沙茶醬，另外沙茶醬還可以用來滷、拌、炒，「這一瓶真的非常好用，家庭必備。」

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲貝童彤提醒，沙茶醬一定要炒過，會更有香氣。（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲經過認證的沙茶醬，讓人安心食用。（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲易開罐設計，讓煮婦料理時更便利。（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

為了讓煮婦做菜更方便，牛頭牌沙茶醬設計成易開罐包裝，不必找開罐器，輕易拉開就能快速料理。此外，成分使用魚乾、赤尾青入料，味香、鮮美，還是台灣唯一經過全球食品醬料頂級SQF認證，每一罐都有自己的專屬編號，另有三方認證，且不含防腐劑、花生粉與黃豆粉，讓人可以安心食用。貝童彤也很認同表示，有了小孩之後，會特別注意食品廠牌大不大，是不是有經過認證，給小孩吃會不會怎麼樣。

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲第一道是貝童彤的寶貝女兒「帕皮」最愛的「昆布鮭魚烏龍麵」。（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

另一道「昆布鮭魚烏龍麵」，是貝童彤的寶貝女兒「帕皮」最愛的料理，準備食材包括烏龍麵、鮭魚、火鍋料、蔬菜、青蔥，貝童彤笑說「如同你清冰箱的料理一樣，家裡冰箱有什麼就放什麼」，像她家裡最常備有雞胸肉、花椰菜跟高麗菜，基本上備料隨個人喜好。烏龍湯麵的作法其實很簡單，只是湯頭可不能隨便，而貝童彤搬出超方便秘密小幫手「牛頭原味高湯昆布海鮮風味」，其萃取了北海道昆布與柴魚精華，一開罐就有好湯，且無添加防腐劑，更重要的是省去複雜的熬煮步驟及時間。

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

新煮婦聊天室（圖／翻攝自《新煮婦聊天室》）

▲萃取北海道昆布與柴魚精華的高湯，讓煮婦省下熬煮時間。

只是GIGI最近才解鎖這項料理新技能，她一直以為只有在燉補湯的時候才用會到高湯，而為了熬一鍋湯，花3個小時熬煮，結果被史丹利抱怨「沒有味道」，讓她內心小受傷，後來才發現原來用一罐高湯搭配一罐水，就能做出美味的日式料理，不僅湯頭鮮甜味足，炒菜或燉菜也很好用。而短短時間內，貝童彤就端出大人小孩都愛的兩道料理，也難怪GIGI直說「今天找她來就找對了！」

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