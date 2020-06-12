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袁艾菲加「秘密武器」輕鬆端好菜　GIGI試吃大讚：根本餐廳等級

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▲▼ 牛頭牌 。（圖／翻攝自影片）

▲這次要教大家如何利用小撇步，來成為料理上的「生活智慧王」。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

由GIGI主持的《新煮婦聊天室》，以分享各種讓煮婦們輕鬆做料理而受到媽媽們歡迎，這次特別邀請去年剛升格為人妻的袁艾菲來到節目，要一起化身為「生活智慧王」，來教大家怎麼利用一些撇步來讓料理更省時、輕鬆又美味。袁艾菲一聽到主題馬上拍胸脯保證說，「我就是生活智慧王本人」，讓GIGI差點爆粗口大喊「根本不可能！」，還馬上爆料袁艾菲兩個月前才知道超商可以繳電話費。袁艾非馬上澄清說，自己雖然是生活白痴，但是在下廚這件事絕對是「生活智慧王」，但一被問到有沒信心的時候，馬上又心虛的說，「只有80%有信心」。

提到為什麼要教大家當一個生活智慧王，GIGI說，因為現代人工作太忙碌，不只要顧家、顧小孩，所以更需要一些秘密武器來幫助做料理。袁艾菲補充，自己住在交通比較不方便的山上，過了八點之後是找不到東西吃的，所以都要自己煮才會比較方便。被問到拿手菜，袁艾菲說自己的專長就是坐在餐桌前等菜吃，但像是歐姆蛋的料理這些比較簡單的料理她就很擅長，她還透露自己的小秘方，只要用氣泡水加入料理，就可以讓蛋體變得鬆軟，讓GIGI很驚訝其實袁艾菲也很會利用工具讓料理變美味。

▼GIGI說現代人太忙碌，需要一些能節省時間的秘招！

▲▼ 牛頭牌 。（圖／翻攝自影片）

第一道要教給大家的是紅蔥醬蒸排骨，袁艾菲說一道料理聽起來很難，其實煮起來非常簡單，備好料之後其實只要用靈魂醬汁「紅蔥醬」加進去醃製後，放入電鍋20分鐘就能輕鬆端出美味料理。她補充，自己媽媽平常做紅蔥料理時，最麻煩的就是要花一整個上午的時間去炒紅蔥頭，還會弄得滿頭大汗，但自己都會選用「牛頭牌紅蔥醬」節省掉製作的時間，加入料理一樣美味。同樣也喜歡牛頭牌紅蔥醬的GIGI說，這一款完全沒有動物脂肪、素食者也可以食用，還選用澳洲的芥花油用來拌炒，讓香氣更加濃郁。

在製作紅蔥醬蒸排骨的過程中，可以依照自己的口味去加入適量的紅蔥醬拌炒，除了這一道「紅蔥醬蒸排骨」，袁艾菲也說，像是拌炒青菜、乾麵，加入一湯匙的紅蔥醬就能馬上讓平淡的味道增添上濃郁的紅蔥香。接著回到蒸排骨的料理上，加入米酒、氣泡水、少許糖能讓肉排更軟嫩、入味後放入冰箱，大約20分鐘後在底層鋪上豆皮放入電鍋，分批將水倒入以防肉排太快變熟，不到一會紅蔥醬蒸排骨就馬上搞定。

▼袁艾菲帶來自己的秘密武器「牛頭牌紅蔥醬」來製作蒸排骨，除了香氣濃郁能讓肉排更有味道外，更能節省拌炒的時間。

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

第二道帶來奶油香炒玉米，生活小幫手則是「牛頭牌金色蔬菜玉米粒」，這一道料理就算是全素的朋友也可以食用，如果是葷食的人，只要把材料中的素火腿換成火腿即可。這一道料理也十分簡單，首先先將素火腿、香菇切丁，依序在鍋內加入香菇、素火腿拌炒，接著再放入今天的靈魂人物「金色蔬菜玉米粒」進去，最後在起鍋前加入美乃滋、紅椒粉上色，最後加入起司條放入烤箱就大功告成。

GIGI在一旁還立即補充「牛頭牌金色蔬菜玉米粒」的小知識，她說牛頭牌都選用「皮薄、渾圓飽滿」的玉米，而且其實已經煮熟，打開來後就可以直接挖來吃，不含糖的特性讓怕胖的朋友也可以放心食用。此外，牛頭牌金色蔬菜玉米粒的「五大安心」，非基因改造、無防腐劑、SGS農藥檢驗合格（通過381項無農藥檢測）、無黃麴毒素以及通過重金屬檢驗合格，讓所有人都能安心食用，讓本身就對自己健康很在乎的袁艾菲說，聽到這個我真的會很安心去選購。

▼牛頭牌金色蔬菜玉米粒的「五大安心」讓品嚐美味時也能照顧到健康。

▲▼ 牛頭牌。

短短時間袁艾菲就端出兩道料理，而且利用「秘密武器」節省掉許多料理時間，又能更增添美味，讓GIGI一試吃之後驚訝大喊，「這真的是外面餐聽才買得到的料理！」讓袁艾菲超不好意思說，「其實我也沒做什麼，我只是打開紅蔥醬而已」，GIGI也立馬推坑說，其實生活上只要發揮一點小巧思，像是有許多很費時的東西可以拿出秘密武器，想是牛頭牌紅蔥醬、金色蔬菜玉米粒加入料理中，就能輕鬆端出好菜。

▼牛頭牌系列現在都採用非常簡易開關的設計，再麻煩不用開罐器。

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

▼紅蔥醬蒸排骨食譜。

▲▼ 牛頭牌。

▼奶油香炒玉米食譜。

▲▼ 牛頭牌。

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