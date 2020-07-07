陳佩琪狂逆時中！陳時中、柯文哲同台「零互動」　兩人笑駁：不會尷尬

記者李宜秦／台北報導

為吸引旅客至台北旅遊，台北市雙層巴士推出5折優惠，日間票價只要250元，台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍出席。在防疫期間，柯文哲、陳時中多次交鋒，柯文哲曾說「我來當指揮官也不會太差」，柯文哲妻子陳佩琪又頻頻逆時中，今兩人同台零互動，被問及是否感到尷尬，陳時中則大笑駁斥，強調「不會尷尬」。

▲柯文哲、林佳龍、陳時中今同台推廣雙層巴士。（圖／記者李宜秦攝）

自今年初防疫期間以來，柯文哲、陳佩琪頻發言「逆時中」，上月26日陳佩琪於臉書上發表新看法，質疑如果不普篩是因為檢驗有偽陽性、偽陰性，那「難道醫生們不會覺得奇怪？」

▲陳時中強調與柯文哲之間不會尷尬。（圖／記者李宜秦攝）

今日柯、陳同台，兩人在合照、致詞時中間都夾著林佳龍，幾乎沒有互動與對話，被媒體問及兩人是否尷尬，陳時中則大笑表示「不會尷尬」，強調「尷尬就不會來了」。

另今日正好是解封後滿月，陳時中表示，未來做法仍步步為營，將隨世界狀況改變政策，並視我國防疫情勢調整。指揮中心也呼籲，國人外出仍須勤洗手、保持衛生，落實防疫新生活運動。

針對柯文哲表示「有唸書都知道三倍券沒用」，林佳龍表示，有用沒用做了才知道，大家一起參與就會有效；陳時中則表示，政策有許多面向要考慮，「（台語）三倍加減有效」，也表示，政策本來就有滿意與不滿意的意見，須透過大家持續溝通取得平衡點。