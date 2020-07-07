　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪狂逆時中！陳時中、柯文哲同台「零互動」　兩人笑駁：不會尷尬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者李宜秦／台北報導

為吸引旅客至台北旅遊，台北市雙層巴士推出5折優惠，日間票價只要250元，台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍出席。在防疫期間，柯文哲、陳時中多次交鋒，柯文哲曾說「我來當指揮官也不會太差」，柯文哲妻子陳佩琪又頻頻逆時中，今兩人同台零互動，被問及是否感到尷尬，陳時中則大笑駁斥，強調「不會尷尬」。

▲台北雙層巴士促銷記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲柯文哲、林佳龍、陳時中今同台推廣雙層巴士。（圖／記者李宜秦攝）

自今年初防疫期間以來，柯文哲、陳佩琪頻發言「逆時中」，上月26日陳佩琪於臉書上發表新看法，質疑如果不普篩是因為檢驗有偽陽性、偽陰性，那「難道醫生們不會覺得奇怪？」

▲台北雙層巴士促銷記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲陳時中強調與柯文哲之間不會尷尬。（圖／記者李宜秦攝）

今日柯、陳同台，兩人在合照、致詞時中間都夾著林佳龍，幾乎沒有互動與對話，被媒體問及兩人是否尷尬，陳時中則大笑表示「不會尷尬」，強調「尷尬就不會來了」。

另今日正好是解封後滿月，陳時中表示，未來做法仍步步為營，將隨世界狀況改變政策，並視我國防疫情勢調整。指揮中心也呼籲，國人外出仍須勤洗手、保持衛生，落實防疫新生活運動。

針對柯文哲表示「有唸書都知道三倍券沒用」，林佳龍表示，有用沒用做了才知道，大家一起參與就會有效；陳時中則表示，政策有許多面向要考慮，「（台語）三倍加減有效」，也表示，政策本來就有滿意與不滿意的意見，須透過大家持續溝通取得平衡點。

ET快訊
白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕
「三倍券第二輪預購」明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1
Yahoo、Pchome今早開賣中衛口罩！各家懶人包出爐..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

快訊／蘇貞昌宣布：全國中小學「通通裝冷氣」　2年內完成承諾

游錫堃：國安五法與《反滲透法》有其必要　避免台灣淪為香港處境

傳蔡英文喝斥大法官呂太郎　林為洲批：嚴重違反憲政分際

蘇貞昌再誇：三倍券好領好刺激！　批港版國安法「管到全世界」

快訊／「讓新北學童在校都能吹冷氣」　侯友宜擴大補助中低收入戶學生

陳其邁喊上任要恢復「大港開唱」　曾批「大港開幹」的李眉蓁回應了

柯文哲轟三倍券「有唸書就知沒用」　蘇貞昌：已有800萬人參與

台索交往挨酸病急亂投醫　外交部：無須中國政府說三道四

國防部反擊吳怡農「國軍表演說」：傷害官兵平日訓練的努力

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

快訊／蘇貞昌宣布：全國中小學「通通裝冷氣」　2年內完成承諾

游錫堃：國安五法與《反滲透法》有其必要　避免台灣淪為香港處境

傳蔡英文喝斥大法官呂太郎　林為洲批：嚴重違反憲政分際

蘇貞昌再誇：三倍券好領好刺激！　批港版國安法「管到全世界」

快訊／「讓新北學童在校都能吹冷氣」　侯友宜擴大補助中低收入戶學生

陳其邁喊上任要恢復「大港開唱」　曾批「大港開幹」的李眉蓁回應了

柯文哲轟三倍券「有唸書就知沒用」　蘇貞昌：已有800萬人參與

台索交往挨酸病急亂投醫　外交部：無須中國政府說三道四

國防部反擊吳怡農「國軍表演說」：傷害官兵平日訓練的努力

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

種族議題持續延燒　NFL華盛頓紅人考慮改名

世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得這麼慘

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

唯愛瑪莎與熊！　橘貓坐當「電視兒童」廣告還轉頭瞪人

食物不足餓死！金鵰媽叼肉回巢「再也喚不醒孩子」仍努力狩獵

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

政治熱門新聞

北捷1280月票搭破萬…柯文哲要查

傳海軍少校寫檢討報告後亡　軍方還原真相駁斥

吳怡農談海陸釀2死：軍隊大多「表演需求」

陸戰隊翻艇3疑點　趙少康：那4個人應想辦法去救啊！

陳其邁宣布當選第一任務　恢復大港開唱

江韓結盟抗朱內幕曝光　藍版三國演義正式開打

三倍券難刺激！柯文哲：像強心劑稀釋百倍無感

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

快訊／柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元利用捷運做快遞？

罷免陳致中連署破萬　這5個字要寫對

三倍券用起來！翁章梁力推「時中帽」　嘉義天赦手編竹帽開賣

柯批三倍券　她：預算到手不用再騙？

黃暐瀚列點批中藥改台藥：好意思？

快訊／嚴德發哽咽：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志

更多熱門

相關新聞

柯文哲稱台灣經濟回不去！謝金河點頭認了

柯文哲稱台灣經濟回不去！謝金河點頭認了

這場疫情已經讓多方產業難以招架，各國政府皆全力搶救疫情後的重建，財信傳媒董事長謝金河今日就對柯文哲「台灣經濟回不去」的說法表示認同，並指出「未來的世界經濟，不是U，也不是L，而是Y型」，有的人會直線上升，有的人則一落千丈。

北市拚觀光！　柯文哲帶陳時中搭雙層巴士遊台北

北市拚觀光！　柯文哲帶陳時中搭雙層巴士遊台北

北捷1280月票搭破萬…柯文哲要查

北捷1280月票搭破萬…柯文哲要查

千億裝冷氣　柯：應用環保方式

千億裝冷氣　柯：應用環保方式

蘇南／大巨蛋偷蓋風波與爭議

蘇南／大巨蛋偷蓋風波與爭議

關鍵字：

陳時中柯文哲陳佩琪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

和藝人住一棟大樓！住戶罵翻：報警都沒有用

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面