惡男栽贓運將繞路…勒頸搥頭要他賠錢　拿手機錄音「我沒搶你喔！」

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子故意搭計程車栽贓司機繞路，藉機發怒從後座勒住他的脖子，毆打頭部，要求賠償車資，司機擔心遭到不測，交出2000元所得，男子更拿出手機錄音，要他親口說錢是自願給的，隨後警告不准報警後逃逸；男子也用同樣手法在中和得手4000元，警方循線到他住家將他逮捕，犯後遭法院裁定羈押，並依強盜罪起訴。

▲惡劣的王男栽贓小黃司機繞路，搶錢還用手機錄音要司機說自願給錢（紅圈為王男） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23歲遭到傷害罪通緝的王姓男子，日前從台北市萬華區南機場搭乘57歲沈姓司機的計程車，宣稱要到樹林區，當車行經板橋城林橋時，王男突然發怒罵髒話「你繞路，給我賠錢！」，接著從後座勒住司機脖子，猛搥他的頭部，司機求饒在害怕下交出2000元所得。

▼惡劣王男被傷害罪通緝，又用栽贓司機繞路強搶錢的手法，2次都得手。（圖／記者陳以昇翻攝）

王男更惡劣地拿出手機，要司機照他指示說「錢是我給你的，不是搶的」，更將司機放在副駕駛座上裝有零錢的包包搶走，司機脫身後，擔心遭不測，趕緊奪門而出，王男嗆聲「不准報警喔！」隨即逃逸。

警方獲報後成立專案小組，根據司機說法調閱案發周遭監視器，循線找到王男樹林區柑園住處將他逮捕。據了解，1月間王男以同樣的手法在中和區犯案，得手4000元，當時被依恐嚇取財送辦，隨即交保，但此次板橋警分局依強盜罪送辦，新北地院裁定羈押。

他奶奶的美麗小秘訣

▼惡劣的王男被依強盜罪移送後羈押 。（圖／記者陳以昇翻攝）