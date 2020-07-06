傳海軍少校寫檢討報告後亡　軍方還原真相：根本沒電腦

▲海軍教準部政戰主任張存義否認楊姓少校生前撰寫「精進方案」。（資料照／記者李毓康攝）



文／中央社

海軍教準部楊姓少校營內上吊，家屬表明無法接受輕生原因。橋頭地檢署檢察官會同法醫解剖複驗，檢體送法醫研究所判讀。另外，軍方也駁斥媒體「當事人在寢室寫檢討報告」說法。

對於今天有媒體報導「楊輕生當下，寢室電腦正在撰打『精進方案』，疑已在為海陸操演意外檢討」。教準部政戰主任張存義也予以駁斥，他指出，有關陸戰隊覆艇意外，軍方調查以及教準部都沒有所謂的「精進方案」說法。

張存義說，這棟戰技訓測兩訓小組使用的建築是三層樓，1樓是寢室、2樓為辦公室。寢室內根本沒有電腦，更不可能使用筆電，他嚴正駁斥「海陸操演意外楊姓少校正在寢室寫檢討報告」說法。

由於楊姓少校家屬對於死因有疑慮，橋頭地檢署尊重家屬意願，下午將遺體移往高雄市立殯儀館，由法醫進行解剖複驗，傍晚複驗告一段落，取得相關檢體冰存送交法務部法醫研究所化驗判讀。橋檢襄閱主任檢察官王柏敦說明複驗初步結果。

下午在高雄市立殯儀館複驗，楊姓少校的女友、胞妹等親友到場，面對媒體詢問都未回應，複驗結束後由家屬將遺體移回台南老家。

楊姓少校昨天上午8時多被同事發現在教準部東側大樓樓梯間尋短經送醫不治。左營警分局獲報進入營區勘驗，下午軍方再會同檢、警仔細蒐證楊姓少校輕生的樓梯間、寢室，均無發現遺書。檢方也查扣當事人手機、電腦及寢室物品，並會同軍方調閱輕生現場週邊的監視器，訪查楊姓少校近來生活情況、有無情緒問題。

►全台唯一「冒險主題飯店」住宿＋瘋玩14,300元➔3,135元！