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加拿大對香港採取一連串措施！趙立堅嗆：中方將保留反制的權利

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港版國安法日前正式生效。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

港版國安法生效後，加拿大政府不僅暫停執行與香港的引渡條約，還宣布一連串措施。對此，中國外交部發言人趙立堅今（6）日怒批加方「粗暴干涉中國內政」，並聲稱「中方將保留作出進一步反應的權力，由此造成的一切後果，將完全由加方承擔。」

針對加拿大實施一連串制裁香港的措施，趙立堅表示，加方有關涉港錯誤言論以及所宣布的舉措，罔顧香港國安立法有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

「香港事務是中國內政，外國無權橫加干涉。」趙立堅強調，中方敦促加方立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中加關係造成進一步損害。

另一方面，6日的記者會上，《環球郵報》記者還問及「加拿大和中國內地之間並無引渡協議。現在加拿大決定暫停的是同香港方面的引渡條約，這就意味著加方將香港看作是中國的一部分。中方為何如此不滿？」趙立堅對此直批，「你這是強詞奪理吧！你不知道這是加方在干涉中國內政嗎？！」

事實上，加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）3日宣布，在香港實施《港區國安法》之後，加拿大決定暫停執行與香港的引渡條約。與此同時，加拿大政府將不允許向香港出口敏感軍事物資。加拿大總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）日前也表示，政府正研究包括移民在內的更多措施，或於未來數週內公布細節。

▲▼ 加拿大總理杜魯道, Justin Trudeau 。（圖／路透）

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