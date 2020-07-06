國安法生效隔天就抓10人！香港警務處長：反中亂港分子已開始退縮

▲鄧炳強接受央視訪問。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」6月30日生效，隔日就有10人被港警拘捕。對此，香港警務處處長鄧炳強表示，有充分的證據表明，國安法實施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港分子已經開始退縮，國安法必將對社會的穩定起到關鍵作用。

鄧炳強5日接受《央視》採訪，他說，警隊的國家安全處已經在7月1日依港版國安法」成立，警隊國安處是警隊維護國家安全的部門，配合港區國安委去維護國家安全相關的工作，包含收集分析涉及國家安全的情報信息，部署、協調、推進維護國家安全的措施和行動，調查危害國家安全犯罪的案件，進行反干預調查和開展國家安全審查，以及承辦特區國安委交給我們的維護國家安全的其他工作等。

鄧炳強指出，為了配合港區國安委的工作，警隊已經增加了一名副處長（國家安全），作為警務處維護國家安全部門的負責人，該名副處長也是港區國安委的成員之一，「我們會全力配合港區國安委的工作，並會與其他執法部門一起合作，務求將違反國安法的壞分子繩之於法。」

▼「港版國安法」生效，香港街頭再爆發衝突。（圖／路透）



鄧炳強提到，香港近一年來發生了很多暴力事件，部分行為涉及威脅國家安全，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國勢力，「過去並沒有法例規管這些相關的行為，令警方難以將一些破壞國家安全的人拘捕，但現在國安法明確列出這些罪行，令相關的犯罪行為得到規管，有法可依。所以，警隊全力支持有關法律在香港有效實施。」

鄧炳強表示，有充分的證據表明，國安法實施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港分子已經開始退縮，國安法必將對社會的穩定起到關鍵作用。

鄧炳強指出，值得留意的是，在國安法立法前一刻，很多人的真面目全都部暴露出來了，「曾經表示能夠和犯罪的年輕人一起被捕感到驕傲的人，現在告訴你港獨主張很危險，現在叫你不要使用暴力；以前主張『本土主義』的人，現在告訴你，過去是被港獨騎劫，更表示要退出社運；又有過去和示威者一起參與所謂『抗爭』的人，現在選擇退休了；之前口口聲聲說要守衛香港的人，現在跑到外國去了。這些事情都清楚顯示了國安法立法及港區國安委成立以後，對香港社會穩定所發揮的積極作用。」

鄧炳強強調，整個警務處都對執行新法例賦予的職能充滿信心，去確保香港不會成為國家安全威脅的缺口，「7月1日當天，在港島區的暴亂中，我們拘捕了十個人，涉嫌違法國安法，其中一個人，更已經被落案起訴了『煽動他人分裂國家罪』及『恐怖活動罪』，在維護國家安全方面，我們警隊是充滿信心的。」

▼「港版國安法」生效隔日，便有10人被港警拘捕。

