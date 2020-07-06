網狂推「這3款」軟糖！超商特價必屯貨　「軟糖界霸主」是這牌老字號

▲網友詢問最愛軟糖是哪一款。（圖／業者提供）

記者張方瑀／綜合報導

各種口味的軟糖是許多人從小到大的最愛，不論是古早味的果汁軟糖，或是口感仿真的進口水果軟糖都各有擁護者。就網友好奇到底誰才是「軟糖界霸主」，沒想到有一款已推出超過25年的「老牌水果糖」，直接獲得壓倒性勝利。

批踢踢一名網友發文表示，自己從小特愛軟糖，不論是何種口感的糖果，最後都會被他當成軟糖一樣，放進嘴巴就開始咬。原PO也分享了自己常常回購的前三名軟糖，分別是日本甘樂鮮果實軟糖、Hi-Chew軟糖，還有童年感十足的漢堡QQ糖。

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而底下網友也紛紛回覆自己最愛的軟糖，沒想到1993年上市至今的「黑嘉麗」葡萄口味軟糖，直接獲得壓倒性勝利，「黑嘉麗葡萄口味第一名」、「黑嘉麗～～～」、「黑嘉嘉買一送一時必買」、「黑嘉麗真的無敵」。

另外包含「義美寶吉果汁QQ糖」、「小熊軟糖」或是日本酸酸甜甜的「fettuccine軟糖」也都各有愛好者，「Fettuccine的真的好好吃，我去日本都買這個」、「the Natural這牌的小熊軟糖好好吃」、「軟糖三本柱：漢堡、小熊、黑嘉麗」、「義美葡萄軟糖童年最愛」。

除了軟糖的品牌之外，不少人也分享了吃軟糖的特殊方法，「小時候超愛黑嘉麗 但我都含到融化才咬XD」、「還有熱狗堡糖！跟漢堡糖一樣要分層吃」、「漢堡QQ糖最愛一層一層撕來吃」。

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