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導航迷路受困台南山區　白河警燃狼煙救援成功！

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▲1名家住台中陳姓男子從東原山區導航返家時，衛星導航卻把民眾帶往山區公墓邊坡致開不出來，緊急報警求援，台南市白河警方燃狼煙成功協助人車脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名家住台中陳姓男子從東原山區導航返家時，衛星導航卻把民眾帶往山區公墓邊坡致開不出來，緊急報警求援，台南市白河警方燃狼煙成功協助人車脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

怎麼越開越偏僻？1名家住台中陳姓男子從東原山區導航返家時，衛星導航卻把民眾帶往山區公墓邊坡致開不出來，緊急報警求援，台南市白河分局警方，機智燃狼煙成功協助陳男人車脫困。

▲1名家住台中陳姓男子從東原山區導航返家時，衛星導航卻把民眾帶往山區公墓邊坡致開不出來，緊急報警求援，台南市白河警方燃狼煙成功協助人車脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局東原派出所於日前上午10時許接獲報案，稱於東山區山區溪谷有民眾車輛受困情事。副所長羅文錦、警員簡鴻雄接獲通報後立即趕赴山區救援，並結合協勤民防義警加入搜尋，由於山區訊號不良，訊號斷斷續續，受困陳民緊張的表示前方只有一支電線桿，惟信號差無法查詢正確位置，眼看時間一分一秒流逝，山區午後隨時會下大雨，警方急中生智請村民燃燒稻草並請陳男往白煙方向移動，終在下午1時許將民眾平安救出。

▲1名家住台中陳姓男子從東原山區導航返家時，衛星導航卻把民眾帶往山區公墓邊坡致開不出來，緊急報警求援，台南市白河警方燃狼煙成功協助人車脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於當日天氣炎熱高達38度，陳民見似虛脫，警方先將陳男載返東原派出所休息恢復體力，警方立即返回現場搜尋駕駛車輛，惟搜遍整個區域均遍尋不著該車，警方不懈怠繼續搜尋，終在下午3時在公墓旁邊坡尋獲駕駛車輛，才合力將受困車輛推回產業道路上，民眾見狀脫口而出「警察真好」。

白河警分局藉此呼籲民眾，至山區旅遊，因GPS信號不穩定，切勿完全依賴導航機，應輔以參考路標指示；如迷路或受困時，應該立即報案並選擇安全或明顯處所等待救援並保存體力，切勿亂尋捷徑，以免發生危險。

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