男子鬱悶想不開離家　家屬求助警方火速急尋救援

▲白河分局白河所警員莊彩溶、劉宗興，積極進行搜尋，即時尋獲該名協尋男子通知家屬，家屬再三向員警稱謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



一名50歲中年男子因生活及經濟上屢遭挫折，心情抑鬱低落，透露有想不開念頭後便離家，白河分局白河所警員莊彩溶、劉宗興獲報，立即進行搜尋，即時尋獲通知家屬，家屬再三向員警稱謝。

白河派出所警員莊彩溶、劉宗興，巡邏時接獲報案稱，有名男子疑似想不開需緊急協尋，莊等2員立即與家屬在可能處所來回搜尋，終在白河區2號景觀公園旁尋獲張男所騎乘機車，惟男子情緒仍不穩定，在警方持續柔情勸說安撫下，張男終打消尋短念頭，允諾其母親不會再做出令其傷心的舉止，並對警方及家人感到抱歉。

家屬表示，其兒子最近因生活、經濟上屢遭挫折，心情抑鬱低落，沒想到竟意圖尋短，所幸警方及時找回，阻止了一樁憾事的發生，家屬再三感謝白河分局員警的積極與耐心。

白河分局表示，莊等2員能秉持同理心，積極搜尋搶救，及時避免危害發生，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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