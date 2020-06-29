　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男子鬱悶想不開離家　家屬求助警方火速急尋救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲白河分局白河所警員莊彩溶、劉宗興，積極進行搜尋，即時尋獲該名協尋男子通知家屬，家屬再三向員警稱謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河分局白河所警員莊彩溶、劉宗興，積極進行搜尋，即時尋獲該名協尋男子通知家屬，家屬再三向員警稱謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名50歲中年男子因生活及經濟上屢遭挫折，心情抑鬱低落，透露有想不開念頭後便離家，白河分局白河所警員莊彩溶、劉宗興獲報，立即進行搜尋，即時尋獲通知家屬，家屬再三向員警稱謝。

白河派出所警員莊彩溶、劉宗興，巡邏時接獲報案稱，有名男子疑似想不開需緊急協尋，莊等2員立即與家屬在可能處所來回搜尋，終在白河區2號景觀公園旁尋獲張男所騎乘機車，惟男子情緒仍不穩定，在警方持續柔情勸說安撫下，張男終打消尋短念頭，允諾其母親不會再做出令其傷心的舉止，並對警方及家人感到抱歉。

家屬表示，其兒子最近因生活、經濟上屢遭挫折，心情抑鬱低落，沒想到竟意圖尋短，所幸警方及時找回，阻止了一樁憾事的發生，家屬再三感謝白河分局員警的積極與耐心。

白河分局表示，莊等2員能秉持同理心，積極搜尋搶救，及時避免危害發生，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

・解決痘痘肌、敏感肌問題，蠟黃、抗老通通搞定

ET快訊
玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！
快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票
威力彩頭獎11億！下注前喝冰水…4星座財運爆棚
快訊／協助掩飾潤寅詐貸　調查官涉收賄500萬元遭約談
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

雲林推行智慧村落　安全社區計畫超科技

南投縣長草屯會勘改善　1500萬改善排水防洪和道路交通等7大難題

挽救疫情後嚴重血荒　國際獅子會300-C1區捐贈第3輛固定式捐血車

台東縣免費到宅育兒指導服務　產後6個月內媽媽可申請

屏東科技大學多功能正負壓動物房　29日揭牌啟動

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠搶振興

男子鬱悶想不開離家　家屬求助警方火速急尋救援

幫助中小企業創新研發　林智堅訪亮點光學實驗室

宜蘭殯葬設施大升級！員山福園第三期納骨樓開工動土　將增3.8萬個塔位

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

雲林推行智慧村落　安全社區計畫超科技

南投縣長草屯會勘改善　1500萬改善排水防洪和道路交通等7大難題

挽救疫情後嚴重血荒　國際獅子會300-C1區捐贈第3輛固定式捐血車

台東縣免費到宅育兒指導服務　產後6個月內媽媽可申請

屏東科技大學多功能正負壓動物房　29日揭牌啟動

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠搶振興

男子鬱悶想不開離家　家屬求助警方火速急尋救援

幫助中小企業創新研發　林智堅訪亮點光學實驗室

宜蘭殯葬設施大升級！員山福園第三期納骨樓開工動土　將增3.8萬個塔位

宜蘭7月7日出海保釣卡關！漁業署：沒辦法給保釣人士臨時船員證

東京連4日破50例...政府堅決不考慮重啟緊急狀態！曝「數字高主因」

嫌樓下小孩玩耍太吵！考生家長2F怒砸啤酒瓶　網怒：跟謀殺有何區別？

【廣編】2020真正省電王！Panasonic空調唯一首選　解救夏季吃電危機

期待大專扳倒職棒二軍　鄧蒔陽要求態度

中職／統一獅美國日紀念T　內野進場球迷限量贈送

ET民調》蔡詩萍／後蔡英文時期　政治人物流變更快！

日本狂賣2百萬個！PABLO「原味起司雪派」登台了　濃郁起司尬杏桃醬太邪惡

籃網汀威迪想印「萬億美金」在背後　庫班自信NBA復賽不會搞砸

2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

台南首家五星飯店　大億麗緻酒店關門

陳玉珍22日開刀　臉書曝光近況

4港籍境外生抵台　遺憾未參加大學畢典

夏戀嘉年華在地選秀　得高額奬金圓明星夢

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

國際扶輪社提供免費C肝篩檢3000名額

雲林稻田「驅鳥神器」　有效又環保

7旬嬤獨力養兒媳孫　移民署不忍贈家電

走入歷史...台南大億麗緻酒店28日熄燈音樂會

佳里警端午節連假交通執法不打烊

遭影射驗屍收很貴！高大成：有人要害我

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

端午連假取締改裝車噪音警維護安寧

更多熱門

相關新聞

男登馬路巴拉譲山高山症發作　黑鷹出擊救援

男登馬路巴拉譲山高山症發作　黑鷹出擊救援

一行4人登山隊攀花蓮縣馬路巴拉讓山，25日自瑞穗林道入山，其中郭姓隊員出現高山症癥候，申請空中救援。空勤總隊出動黑鷹直升機飛抵待救位置以吊掛救援下山，轉救護車送醫急救。

守戒一日未進食　老翁騎單車暈眩摔路邊

守戒一日未進食　老翁騎單車暈眩摔路邊

苗栗男酒後跳橋　卡樹叢後被援救

苗栗男酒後跳橋　卡樹叢後被援救

婆婆專程送肉！她助跑開門傻眼了

婆婆專程送肉！她助跑開門傻眼了

受傷野鳥救援2大點！條狀衛生紙和毛巾超NG

受傷野鳥救援2大點！條狀衛生紙和毛巾超NG

關鍵字：

想不開急尋救援

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面