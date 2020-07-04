勸架反被推落月台…好心男下秒遭「進站列車直撞」　半身卡間隙慘死

▲ 男子勸架卻遭推落月台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約日前發生一起驚悚案件，一名男子在哈林區某地鐵站月台上看見3人發生肢體衝突，於是上前勸架，未料遭人一推、摔落月台，隨後便遭進站的列車撞上，當場身亡，死狀相當淒慘。

綜合《紐約郵報》、《紐約每日新聞》報導，57歲的布朗（Dwayne Brown）住在曼哈頓，3日下午在哈林區地鐵站月台上撞見1男2女鬥毆，好心上前勸架。就在2號月台列車進站時，男子伸手一推，布朗頓時失去平衡，跌落2節車廂之間，且當時列車還在行駛。

根據紐約市警察局（NYPD），布朗的頭部、手臂和左腿卡在列車與月台之間。目擊者瓊斯（Edward Jones）表示，「當我下車時，我看到一個人的頭被劈成二半，軀幹被夾在月台和火車之間。人們都嚇壞了……有孩子在哭，我也嚇壞了。」

另一名目擊者魯伊思（Nicole Ruiz）下車踏上月台，便目睹布朗的慘況，「當車子停下時，我媽說有個人卡在列車和月台之間。我看見了，他還活著。我真的向上帝祈禱，祈求他還活著。」

魯伊思提到，消防人員趕到後試圖搬運屍體，接著警察出現，要求所有乘客離開，「當他們把黑色塑膠套套到他身上時，我才意識到他已經死了。」

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