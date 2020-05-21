賊闖空門盜4百萬木雕藝術品　調出監視器…前同居人幹的！

▲▼ 前同居男闖空門，盜竊高達4百萬木雕藝術品。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山鎮警分局接獲案報稱「店內6件檜木木雕藝術品聚寶盆遭人竊取，損失逾新台幣400萬元」，員警受理報案的同時，偵查隊已派員前往蒐證，調閱監視器於影像中看到有人走動，經店家指認其為已分開之同居人。立即前往嫌犯住處查訪，旋於其住所倉庫內起獲出木雕聚寶盆等贓證物，後依竊盜罪及妨害自由等罪嫌，將潘嫌移送台東地方檢察署依法偵辦。

台東關山某住戶被害人於18日晚間外出返家後，發現鋁門遭人撬開，店內擺放的6件木雕聚寶盆藝術品及櫃檯下方的新台幣4千元均不翼而飛，遂立即前往派出所報案，因其損失總金額高達新台幣400多萬，偵查隊隨即派員前往採證調閱監視器，經老闆娘確認，影像中人為其前同居的潘姓男子。辦案人員隨即向檢察官聲請搜索票，並於20日10時許持搜索票前往潘嫌位於花蓮縣富里鄉的住所，在住所倉庫內起獲遭竊的6件檜木木雕聚寶盆藝術品，潘嫌對於犯行均坦承不諱，於警詢後全案宣告偵破。

關山警分局長潘仕能表示，所謂「法網恢恢、疏而不漏」、「人在做、天(監視器)在看」，感謝所有辦案人員的努力，在短短一天多的時間內就破獲該起竊盜案件，藉此機會提醒民眾，外出前均須檢視門窗有無關閉，另外亦可加裝感應式照明設備及監視影像系統，對於防範宵小均有幫助！

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