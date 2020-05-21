　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賊闖空門盜4百萬木雕藝術品　調出監視器…前同居人幹的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 前同居男闖空門，盜竊高達4百萬木雕藝術品。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 前同居男闖空門，盜竊高達4百萬木雕藝術品。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山鎮警分局接獲案報稱「店內6件檜木木雕藝術品聚寶盆遭人竊取，損失逾新台幣400萬元」，員警受理報案的同時，偵查隊已派員前往蒐證，調閱監視器於影像中看到有人走動，經店家指認其為已分開之同居人。立即前往嫌犯住處查訪，旋於其住所倉庫內起獲出木雕聚寶盆等贓證物，後依竊盜罪及妨害自由等罪嫌，將潘嫌移送台東地方檢察署依法偵辦。

台東關山某住戶被害人於18日晚間外出返家後，發現鋁門遭人撬開，店內擺放的6件木雕聚寶盆藝術品及櫃檯下方的新台幣4千元均不翼而飛，遂立即前往派出所報案，因其損失總金額高達新台幣400多萬，偵查隊隨即派員前往採證調閱監視器，經老闆娘確認，影像中人為其前同居的潘姓男子。辦案人員隨即向檢察官聲請搜索票，並於20日10時許持搜索票前往潘嫌位於花蓮縣富里鄉的住所，在住所倉庫內起獲遭竊的6件檜木木雕聚寶盆藝術品，潘嫌對於犯行均坦承不諱，於警詢後全案宣告偵破。

▲▼ 前同居男闖空門，盜竊高達4百萬木雕藝術品。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

關山警分局長潘仕能表示，所謂「法網恢恢、疏而不漏」、「人在做、天(監視器)在看」，感謝所有辦案人員的努力，在短短一天多的時間內就破獲該起竊盜案件，藉此機會提醒民眾，外出前均須檢視門窗有無關閉，另外亦可加裝感應式照明設備及監視影像系統，對於防範宵小均有幫助！

►夏季保濕的秘密
►二手票券豐富你的生活

ET快訊
偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」
桃園口罩廠拒絕加入國家隊　每片賣14元爽發國難財賺2千萬
美國務院批准1.8億對台軍售　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」求償百萬

婦治病扎6針氣胸亡　解剖肺「塌了」　一比對…是下針位有問題

愛慕女同事竟無故跟蹤罰不怕！台電男嘴硬：她也有跟蹤我

王安石聯手宋慧喬吸金1.5億　打名醫招牌誆開月子中心4年後落跑

「我們沒做」拒政府徵用！桃園口罩廠滿載開工　每片賣14元大發國難財2千萬

中壢交流道搶賣玉蘭花！雨衣男「持棍爆打」嗆：我的地盤…她嚇到跛腳離去

連續殺貓遭台大退學稱「心理毛病控制不住」　僑生2度告提討畢業證書敗訴

內線案遭約談馬上繳回炒股獲利210萬　掮客認了趁永昕生醫接大單買股牟利

「拜託放過我！」醉女遭硬上反抗　惡男強逼口交下場曝

華碩內鬼被捕求情「我很愛妻小」　警等豪宅沒人才進入搜索

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」求償百萬

婦治病扎6針氣胸亡　解剖肺「塌了」　一比對…是下針位有問題

愛慕女同事竟無故跟蹤罰不怕！台電男嘴硬：她也有跟蹤我

王安石聯手宋慧喬吸金1.5億　打名醫招牌誆開月子中心4年後落跑

「我們沒做」拒政府徵用！桃園口罩廠滿載開工　每片賣14元大發國難財2千萬

中壢交流道搶賣玉蘭花！雨衣男「持棍爆打」嗆：我的地盤…她嚇到跛腳離去

連續殺貓遭台大退學稱「心理毛病控制不住」　僑生2度告提討畢業證書敗訴

內線案遭約談馬上繳回炒股獲利210萬　掮客認了趁永昕生醫接大單買股牟利

「拜託放過我！」醉女遭硬上反抗　惡男強逼口交下場曝

華碩內鬼被捕求情「我很愛妻小」　警等豪宅沒人才進入搜索

滷味、鹹水雞照吃！專家曝運動前後「超低卡飲食法」...只留肌肉肥油Bye

買便當突暴雨！　萌汪遭「垃圾袋打包」眼眶濕瞬間臉垮

以前從不碰貓！　潔癖爸被收服...每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

2021年城市設計博覽會　林右昌：以「設計改變城市」為核心概念

摔角手殺人不意外！從小混黑道「把後輩拖至後山痛扁」　異性經驗豐富

地毯驚見粉紅肉球！貓皇狂「蓋章」　奴才見傑作超崩潰

30萬年前歐洲巨象遺骨出土！　「骨上咬痕」專家揭密

「最強美胸」熊田曜子0修圖素顏入鏡！　剛睡醒「水腫大眼」散髮掀熱議

在家悶太久　調研：QLED電視出貨量年成長41.8%

國民黨批蔡英文政見跳票「對不起勞工」　勞動部回應了！

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

社會熱門新聞

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

立委座車八卦山對撞！民車駕駛不治亡

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

快訊／新莊社區化糞池驚見「嬰屍」

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

台南虐童致死案　二審結果出爐

即／台中中華夜市大火　濃煙竄天際

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她滿肚膿血慘死

以為是娃娃！清潔工還原化糞池發現嬰屍始末

更多熱門

相關新聞

慣竊水遁警圍捕直呼其名驚嚇落網！

慣竊水遁警圍捕直呼其名驚嚇落網！

60歲林姓慣竊多次闖空門侵入民宅行竊，為躲避警方查緝，還騎贓車到台南後壁區犯案，但遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕時，跳入大排水溝躲藏，警方大聲直呼其名，林嫌受驚嚇竄出遭活逮，警方查出他涉及多起民宅竊案，全案偵訊後依準強盜罪嫌移送法辦。

10種簡單方式升級公寓廚房品味

10種簡單方式升級公寓廚房品味

交女友太花錢　男砸破29車窗

交女友太花錢　男砸破29車窗

自強母親梁淑琴　堅持夢想終成木雕藝術家

自強母親梁淑琴　堅持夢想終成木雕藝術家

男疑戴綠帽竟持菜刀嚇懷孕女友砍手

男疑戴綠帽竟持菜刀嚇懷孕女友砍手

關鍵字：

木雕藝術品同居闖空門木雕藝術品移送盜竊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面