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小偷闖空門「找不到值錢貨」　在窗戶上寫「真窮」取笑女屋主

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▲▼小偷闖空門「找不到值錢貨」　在窗戶上寫「真窮」取笑女屋主。（圖／翻攝陸媒）

▲小偷闖空門沒收獲，在窗戶上寫下「真窮」。（圖／翻攝看看新聞，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江鶴崗市4月發生一起闖空門案件，報案的女屋主向警方表示，她家被小偷光顧了，雖然沒有貴重的東西失竊，但小偷竟拿了她的口紅，在窗戶上寫下「真窮」兩個字取笑她，令人非常憤怒。

根據陸媒報導，鶴崗市綏濱縣公安局刑警大隊指出，該間房屋長期閒置，因此沒有任何貴重的物品，小偷可能覺得「做了白工」，非常失望，才用女屋主的口紅在窗戶上寫字發洩。

刑警大隊提到，除了這起案件以外，周遭地區還發生了另外3起類似案件，手法都相當囂張，他們認為很可能是同一名小偷所為，「除了屋內的金銀首飾、銀幣之外，小偷還把屋主家的餅乾、火腿腸全都拿走了，甚至還在其中一間屋子裡煮了麵條，吃完才離開。」

▼小偷在屋主家中煮麵吃，留下滿桌髒亂。

▲▼小偷闖空門「找不到值錢貨」　在窗戶上寫「真窮」取笑女屋主。（圖／翻攝看看新聞）

刑警大隊表示，他們在調查的過程中，發現小偷遺落了一個黑色的保暖耳罩，以此為線索，檢查了周圍地區的監視畫面，最後在一間小旅店將嫌疑人宮姓男子逮捕。

刑警大隊指出，他們在宮男的行李物品中發現大量硬幣及金銀首飾，宮男則堅稱硬幣都是撿來的，首飾是低價買來的假貨，但經過鑑定，這些東西全都是金貨，宮男最後只好坦承犯案。

刑警大隊還說，宮男去年底才獲釋，此前有3次前科，都是盜竊被判刑，人生有很大一部份的時間都是在獄中度過。

▼小偷被逮，坦承犯案。

▲▼小偷闖空門「找不到值錢貨」　在窗戶上寫「真窮」取笑女屋主。（圖／翻攝看看新聞）

▲▼小偷闖空門「找不到值錢貨」　在窗戶上寫「真窮」取笑女屋主。（圖／翻攝陸媒）

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