罕見！10人涉違港區國安法「被檢取DNA」　24歲撞警男成首名被控

▲七一遊行現場。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港區國安法）6月30日生效後，不少民眾7月1日參與遊行示威，警方最終拘捕370人，並對10名涉嫌違反國安法人士檢取DNA樣本，做法罕見，而騎摩托車撞傷3名警員的24歲男子，成為法例實施後首名被檢控人士。

據《香港01》報導，《港區國安法》生效的首個七一， 6男4女涉嫌違反當中煽動他人分裂國家罪被捕，當中部分人因持有、揮舞或展示包括寫有「香港獨立」、「民族自強」、「光復香港、時代革命」的旗幟或標語而被捕。

警方證實於調查期間，根據《警隊條例》向該10名被捕人士檢取其非體內樣本（DNA）。有大律師指出，被捕人如非犯下嚴重、可逮捕的罪行，一般刑事案件不能取得被捕人DNA，認為做法罕見，估計警方是希望調查被捕人與其他早前發生的案件是否有關連。

目前，被捕人士中5男4女已獲准保釋候查，需於7月下旬向警方報到。而24歲男子因於1日下午3時許，駕駛一輛車尾插着「光復香港，時代革命」旗幟的橙紅色摩托車，駛至防暴警於告士打道設置防線前，有警察上前圖阻截，他其後右轉至柯布連道被多名防暴警員制服拘捕。

網上影片顯示，當時數名防暴警員於馬路嘗試阻截該輛摩托車，但男子並未停止，有警員被撞彈開倒地，男子隨後倒地，多名警員上前制服。事件導致3名警員手部及膝部等位置受傷，男子涉瘋狂駕駛及違《港區國安法》被捕。

▲七一銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察）

報導指出，該名男子被正式落案控告違反《港區國安法》，是法例實施後首名被檢控人士。他暫被控一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪，案件由警察新成立的國安處處理，下午在西九龍裁判法院提堂。

據了解，被告現在被控的罪名，是根據《港區國安法》第20、 21及24條提控，其中涉及恐怖活動的第24條，其罰則列明，若未有造成嚴重傷亡情況，有機會被判3年以上，10年以下的有期徒刑；若有人嚴重受傷或死亡，或是造成重大財產損失，可被判無期徒刑或10年以上有期徒刑。

至於20及21條的煽動他人分裂國家罪，則須視乎其嚴重性，若非屬嚴重情況，可被判3或5年以下的刑罰，若是最嚴重的，可被判10年以上的刑期。