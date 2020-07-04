新iPhone「省充電器」確有其事　用戶調查洩端倪

▲有推特用戶指稱，收到了Apple用戶調查，詢問用戶對於「充電器」處置的相關事宜。（圖／截自蘋果官網）

記者邱倢芯／綜合報導

先前有傳聞指出，今年將推出的iPhone 12將不會配備豆腐頭充電器與有線耳機EarPods；不過這項傳言並不是空穴來風，有推特用戶就聲稱自己收到了Apple的用戶調查，詢問用戶對於「充電器」處置的相關事宜。

推特用戶@Gunstaxl就指出，自己收到了Apple的用戶調查，上頭寫著「過去在您更換了新手機之後，對於舊有的充電器會做什麼樣的處置？」

在這項用戶調查中提供了許多選擇答案，例如像是「送給家人朋友使用」、「並沒有在使用」，或者是「仍繼續在家中使用」等選擇。也有另外一名推特用戶@bedabb_指稱，自己有收到了相同的用戶調查。

值得注意的是，這兩名聲稱自己收到用戶調查的推特用戶皆位於巴西，這也可能意味著Apple可能會針對巴西用戶調查後，先行在該國實施這項措施。

不過Apple在這項用戶調查中，也項用戶強調，調查的品項是為「充電頭」並非「充電線」，因此若是這樣傳言成真，那麼以後iPhone盒裝隨附的配件可能不會有充電豆腐頭，但仍會有充電線。