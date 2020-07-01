長髮妹遭「尖刀狂刺臉」再焚屍！墻上留噴射狀血跡　前男友：她說想死

▲姚海刺死前女友焚屍。（圖／紫牛新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

情侶間難免遇到一些難題，然而30歲的姚海（化名）因家境和經濟能力不好，受到女方家人反對，加上分手後前女友林小娟（化名）再有新歡，憤怒他直接殺到江蘇南京，在對方住處用多次捅刺林小娟面頸部，並點燃床鋪。警方發現，衛生間、大門外的牆上有噴射狀鮮血，其中有林小娟的血，也有姚海自己割腕和刀劃頸部的血跡。

據《揚子晚報》報導，事件發生在1月11日，南京市中級人民法院昨（6月30日）開庭審理這起訴訟，公訴人給出了數罪並罰，判處死刑的量刑建議。

回顧事件，姚海與林小娟在讀研究生時相愛，畢業後一個到浙江杭州一個南京工作，因異地戀兩人曾分手過一次，林小娟家人認為男方家庭和經濟條件較差，反對兩人關係。

2019年底林小娟提出分手，不過姚海一直認為兩人並未分手，自己其實是「備胎」，他曾在日記中寫到，「其實最讓人奔潰的狀態是我不知道應該堅持還是放棄，想到從此你能過上好生活。我該放棄，可是一想到是你，就不能放棄。」

▲作案工具。（圖／紫牛新聞）

隨著林小娟有了新男友，姚海一氣之下，攜帶尖刀等至林小娟南京暫住處等候，晚上11點多進入持刀捅刺其面頸部，期間社區保全、民警先後到達，要求開門但被拒絕，姚海隨後用刀割自己的手腕、頸部，並用瓦斯爐點燃衣服，引燃床鋪易燃物品，意圖自殺。

警方緊急疏散同樓層住戶，隨後破門而入抓住姚海，然而被害人林小娟當場死亡，經鑒定，符合遭銳器多次刺戳，致左側頸內動脈破裂造成大出血而死亡，死後遭焚屍。

警方現場勘驗發現，大門的走廊牆面地面，廚房大門的把手、洗手間的把手以及衣櫃有多處血跡，另外過道東牆上有噴射狀血跡，這其中有林小娟的血，也有姚海自己割腕和刀劃頸部的血跡。

▲起火後的房間。（圖／紫牛新聞）

庭審中，姚海稱殺害林小娟的原因，是兩人不能正常在一起，林小娟感到痛苦多次說想一起死。然而面對公訴人問「人家在南京都談對象了，你說她想不想死？」姚海沉默了片刻，未從正面直接回答這個問題。

讓人感到更殘忍的是，南京市公安局物證鑒定所出具的鑒定報告顯示，林小娟體表大部分已被焚毀。案發現場照片中可以看到，房間內的床鋪等不少物品被燒毀，屋頂和牆壁上留下起火的黑色痕跡。關於放火原因，姚海表示自己沒有想要焚屍，目的是把自己燒死或嗆死。

庭審過程中，姚海多次哽咽，「在看守所很長一段時間都在後悔，我不能這麼自私，去做這種事情。」因案情重大，本案需提交南京中院審判委員會討論，將擇日進行宣判。

▼視訊庭審姚海。（圖／紫牛新聞）