　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

長髮妹遭「尖刀狂刺臉」再焚屍！墻上留噴射狀血跡　前男友：她說想死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 90後碩士刺死女友焚屍只因戀愛被對方父母反對。（圖／揚子新聞）

▲姚海刺死前女友焚屍。（圖／紫牛新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

情侶間難免遇到一些難題，然而30歲的姚海（化名）因家境和經濟能力不好，受到女方家人反對，加上分手後前女友林小娟（化名）再有新歡，憤怒他直接殺到江蘇南京，在對方住處用多次捅刺林小娟面頸部，並點燃床鋪。警方發現，衛生間、大門外的牆上有噴射狀鮮血，其中有林小娟的血，也有姚海自己割腕和刀劃頸部的血跡。

據《揚子晚報》報導，事件發生在1月11日，南京市中級人民法院昨（6月30日）開庭審理這起訴訟，公訴人給出了數罪並罰，判處死刑的量刑建議。

回顧事件，姚海與林小娟在讀研究生時相愛，畢業後一個到浙江杭州一個南京工作，因異地戀兩人曾分手過一次，林小娟家人認為男方家庭和經濟條件較差，反對兩人關係。

2019年底林小娟提出分手，不過姚海一直認為兩人並未分手，自己其實是「備胎」，他曾在日記中寫到，「其實最讓人奔潰的狀態是我不知道應該堅持還是放棄，想到從此你能過上好生活。我該放棄，可是一想到是你，就不能放棄。」

▲▼ 90後碩士刺死女友焚屍只因戀愛被對方父母反對。（圖／揚子新聞）

▲作案工具。（圖／紫牛新聞）

隨著林小娟有了新男友，姚海一氣之下，攜帶尖刀等至林小娟南京暫住處等候，晚上11點多進入持刀捅刺其面頸部，期間社區保全、民警先後到達，要求開門但被拒絕，姚海隨後用刀割自己的手腕、頸部，並用瓦斯爐點燃衣服，引燃床鋪易燃物品，意圖自殺。

警方緊急疏散同樓層住戶，隨後破門而入抓住姚海，然而被害人林小娟當場死亡，經鑒定，符合遭銳器多次刺戳，致左側頸內動脈破裂造成大出血而死亡，死後遭焚屍。

警方現場勘驗發現，大門的走廊牆面地面，廚房大門的把手、洗手間的把手以及衣櫃有多處血跡，另外過道東牆上有噴射狀血跡，這其中有林小娟的血，也有姚海自己割腕和刀劃頸部的血跡。

▲▼ 90後碩士刺死女友焚屍只因戀愛被對方父母反對。（圖／揚子新聞）

▲起火後的房間。（圖／紫牛新聞）

庭審中，姚海稱殺害林小娟的原因，是兩人不能正常在一起，林小娟感到痛苦多次說想一起死。然而面對公訴人問「人家在南京都談對象了，你說她想不想死？」姚海沉默了片刻，未從正面直接回答這個問題。

讓人感到更殘忍的是，南京市公安局物證鑒定所出具的鑒定報告顯示，林小娟體表大部分已被焚毀。案發現場照片中可以看到，房間內的床鋪等不少物品被燒毀，屋頂和牆壁上留下起火的黑色痕跡。關於放火原因，姚海表示自己沒有想要焚屍，目的是把自己燒死或嗆死。

庭審過程中，姚海多次哽咽，「在看守所很長一段時間都在後悔，我不能這麼自私，去做這種事情。」因案情重大，本案需提交南京中院審判委員會討論，將擇日進行宣判。

▼視訊庭審姚海。（圖／紫牛新聞）

▲▼ 90後碩士刺死女友焚屍只因戀愛被對方父母反對。（圖／揚子新聞）

ET快訊
酒醒「床上全是血」…她嚇傻急call麻吉！遭渣男「無套硬上」
25歲正妹「豪飲5小時暴斃」KTV包廂還原　抽血初判致命關鍵
前籃球國手再爆和一群直播主拍片！前妻被陌生女約見面..曝副本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

駱惠寧：港版國安法是「守護神」　保障香港自由人權

實行港國安法..西方將「嚴重制裁？」　張曉明：不是被嚇大的

張曉明稱港版國安法是「香港守護神」　他當場撕毀移民表：有救了

長髮妹遭「尖刀狂刺臉」再焚屍！墻上留噴射狀血跡　前男友：她說想死

評港版國安法　陳明通：是「天朝帝國」向世界子民發出的律令

影／10秒爆頭9次！超商店員開無雙Combo劫匪…「神手速」網笑翻：手起刀落

林鄭月娥哽咽「受前所未有攻擊」　港版國安法是「歷史性一步」

大陸新型豬流感！陸專家坦言恐釀大流行：這「兩季節」才是流行期

港版國安法細則出爐！　三種特定情形可「送中」審判

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

駱惠寧：港版國安法是「守護神」　保障香港自由人權

實行港國安法..西方將「嚴重制裁？」　張曉明：不是被嚇大的

張曉明稱港版國安法是「香港守護神」　他當場撕毀移民表：有救了

長髮妹遭「尖刀狂刺臉」再焚屍！墻上留噴射狀血跡　前男友：她說想死

評港版國安法　陳明通：是「天朝帝國」向世界子民發出的律令

影／10秒爆頭9次！超商店員開無雙Combo劫匪…「神手速」網笑翻：手起刀落

林鄭月娥哽咽「受前所未有攻擊」　港版國安法是「歷史性一步」

大陸新型豬流感！陸專家坦言恐釀大流行：這「兩季節」才是流行期

港版國安法細則出爐！　三種特定情形可「送中」審判

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

救黨存亡！民眾黨8月2日桃園國立體大召開黨員大會

6月PMI回升2.4個百分點至47.2％　中經院：長期還是要看國際經濟情勢

小威期待美網拚24冠　教練悲觀看待：紐約病例還是太驚人

美國不會坐視香港被吞噬　蓬佩奧預告：將推更多措施反制中國！

紅茶、豆漿喝到飽！台中銷魂湯包咬下爆汁　搭配蔥蛋超過癮

時力正妹議員驚爆回歸單身　慘遭劈腿後再遇「慣性說謊」

五福旅遊將裁員200人以上！員工爆早有風聲：6月只上3天班

柯文哲嘆：看到考監名單「徹底絕望」　不要跟他們玩了！

台灣遭歐盟排除恐因這三點！　沈富雄排除「政治因素」：陳時中卸責最好的說辭

大陸熱門新聞

港版國安法23:00生效　港府公告全文

即／香港國安法全文出爐：最可處終身監禁

港版國安法　揮舞港獨旗就能抓

港區國安法管轄權超預期　4類罪皆可無期徒刑

習近平簽署「港版國安法」　即刻生效

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

幼童洗澡慘遭「硫酸淋頭」全身冒白煙溶化了

正妹電話亭KTV曬美腿　網見背影暴動

港版《國安法》全文曝！3情況北京可介入

尋求政治庇護！　港抗議份子來台..須注意三原則

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

4屁童刮花45輛車　賠償金高到嚇死人

母要求每月匯錢　他生活費剩1200

更多熱門

相關新聞

台中女遭前男友捅破心臟　噴血慘死

台中女遭前男友捅破心臟　噴血慘死

台中市東區30日爆發情殺，30歲的陳姓女子在住處大廳遭張姓前男友猛刺，導致心臟破裂，雖然立刻進行手術，但仍因失血過多、缺氧，導致身亡。據了解，張姓嫌犯疑似是交往後染上賭癮，被趕出家門，談判失敗，導致情緒失控，才一刀殺了被害人。詳細情況為何，仍待進一步釐清。

恐怖男分手7天揮刀　女心臟被捅破亡

恐怖男分手7天揮刀　女心臟被捅破亡

快訊／搶命畫面曝光！台中女「胸口中刀」命危

快訊／搶命畫面曝光！台中女「胸口中刀」命危

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

冷血醫無法接受「愛人將結婚」虐殺前任後塞成箱屍

冷血醫無法接受「愛人將結婚」虐殺前任後塞成箱屍

關鍵字：

焚屍情殺家境刺死

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面