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快下班人卻失蹤！新北衛生局人員神隱6小時　深夜竟從頂樓墜落亡

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▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落，地面留下些許血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市衛生局一名女約聘人員3日下午5時許失蹤，其同事遍尋不著報警協尋，警方經調閱監視器，研判她仍在衛生局大樓內，於是在各處持續找尋，孰料約6個小時後，該人員卻在深夜11時許從衛生局9樓頂樓墜落，送醫後因傷重不治。警方未在現場發現遺書、藥物，已聯絡其家人，以釐清其墜樓原因。

據了解，林姓女子（30歲）為新北市衛生局的約聘人員， 3日下午5時許其同事找不到人，打電話後去各樓層找也找不到她。由於接近下班時間，同事趕緊報警求助。警方到場調閱監視器，同時聯絡林女在外縣市的家屬，最後透過監視器畫面發現林女並未離開衛生局大樓，研判她很有可能還在建物附近，於是持續在四周找尋。

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

▲林女倒臥在公務車停車格，還撞凹一輛公務車車身鈑金。（圖／記者游宗樺攝）

孰料林女於深夜11時許，不明原因從衛生局大樓的頂樓墜落，倒臥在門口的公務車停車格，還撞凹一輛公務車的車身鈑金。保全聽到墜樓聲，出來查看發現林女全身是傷已無生命跡象，於是趕緊報警由救護車將她送往亞東醫院，經急救後仍因傷重宣告不治。

警方在林女墜落的現場並未發現遺書或藥物，已聯絡其在外縣市的家屬北上製作筆錄，同時派員到現場拍照採證，試圖釐清林女墜樓原因。

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