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背黑鍋？阻擾漁船掛保釣布條　岸巡：船長船東獲知被擅自掛才叫移工拆下

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▲▼海巡第一岸巡隊岸巡不甘背黑鍋說，是船長船東獲知被擅自掛保釣布條才叫移工拆下。（圖／讀者提供，下同）

▲海巡第一岸巡隊岸巡不甘背黑鍋說，是船長船東獲知被擅自掛保釣布條才叫移工拆下。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「保護頭城釣魚台辦公室」3日傍晚發「為主權顧漁權」、「釣魚台是台灣的」保釣布條，給宜蘭頭城大溪漁港漁船掛上，之後辦公室指控是海巡干擾布條才又拆下，海巡署北部分署第一岸巡隊不甘背黑鍋深夜澄清，是船長船東獲知被擅自掛保釣布條後才叫移工拆下。

▲▼海巡第一岸巡隊岸巡不甘背黑鍋說，是船長船東獲知被擅自掛保釣布條才叫移工拆下。（圖／讀者提供，下同）

海巡署北部分署第一岸巡隊岸巡3日深夜表示，對於宜蘭縣議會蔡議員及保釣辦公室發稿內容深感遺憾，特說明如下：

一、 議員助理未經部分船長、船東同意，自行或請船上漁工懸掛布條，已是事實。二、 岸巡安檢人員例行港區巡邏時，發現港內漁船有掛布條情形而前往了解，卻被指稱為干擾、要求拆除，甚至是海巡人員拆除等情，顯與事實不符。

三、 有關指稱海巡設置「反保釣前進指揮所」乙節，更是莫須有的指控!任何港區可能事態，海巡必須前置因應、規劃相關安全維護事宜，並協調洽借勤務人員休息、用餐處所，本屬正常作業，不應被刻意曲解。

3日傍晚「保護頭城釣魚台辦公室」送了約50面的「為主權顧漁權」、「釣魚台是台灣的」保釣布條，到宜蘭頭城鎮大溪漁港，央請在漁船上的移工們掛上布條，海巡人員見狀前往了解，共有16艘漁船陸續掛上布條，後在3日晚7時起，漁民陸續自行將布條全拆下。布條被拆下，辦公室3日晚指控是海巡干擾布條才又拆下。

▲▼海巡第一岸巡隊岸巡不甘背黑鍋說，是船長船東獲知被擅自掛保釣布條才叫移工拆下。（圖／讀者提供，下同）

▲▼海巡第一岸巡隊岸巡不甘背黑鍋說，是船長船東獲知被擅自掛保釣布條才叫移工拆下。（圖／讀者提供，下同）

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