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生計辛苦懇求別降薪...foodpanda營運總監喊告恐嚇　15外送員下場出爐

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▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda外送員打電話希望營運總監不要減薪，卻挨告恐嚇罪嫌。（示意圖為資料照／記者蕭筠攝）

記者劉昌松／台北報導

美食外送平台foodpanda年初宣布調降外送接單費後，營運總監余岳勳的名片被公開在臉書上，有外送員留言「灌爆他」，11名外送員依名片上手機上打給余，但余都沒接，另外有人傳訊希望「大家生計辛苦，不要降薪」，余拿著通聯號碼控告15名外送員涉嫌恐嚇，不過後來撤告，台北地檢署以罪嫌不足，處分不起訴。

Foodpanda在2020年1月中，無預警公布「薪資調整方案」，外送員接單費用從每單70元降至60元，中彰高屏地區一單57元，宜蘭雲嘉更只有55元，引起不少外送員抱怨，甚至揚言要罷工抗議，有人就在臉書「靠北熊貓」匿名公布了營運總監余岳勳的名片，上面印有余的手機號碼，另外有人肉搜找到余的臉書帳號，要大家灌爆他。

有11名外送員看著名片打電話想找余訴苦，希望挽回被砍薪資，但是余疑似看到不認識的號碼，一概沒接，最後乾脆關機，有人則是透過臉書私訊余，希望能考量「大家的生計」，余認為自身安全受到威脅，控告公布臉書帳號、打過電話而留下號碼共15名外送員涉嫌恐嚇。

檢警循線找齊了挨告的15名外送員後，想請余出面說明提告理由，但余請假未出庭，事後才又遞狀表示要撤告，檢察官考量打電話的外送員，根本沒和余通上道話，在臉書上留言、私訊的網友也只是表達希望不減薪的訴求，沒有任何危害和恐嚇之意，因此全部處分不起訴。

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