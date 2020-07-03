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唐綺陽談7月運勢叮嚀「注意健康」　直播大嗑黃金奇異果高喊超Juicy網：我口水狂分泌

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▲▼ ZESPRI 。（圖／翻攝自唐綺陽YT）

▲國師唐綺陽在7月的運勢直播上提醒大家下半年要多注意健康，並在直播上狂送Zespri奇異果讓粉絲照顧自己。（圖／品牌提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

每到了月初，所有星座迷最期待的事莫過於「國師」唐綺陽每月運勢分析的來臨，許多粉絲在其中都能找到屬於自己的救贖，讓國師只要一開播就有超多人守在電腦前等待。這次在下半年的開端，唐綺陽強調這幾週包含水逆、日環食等天氣異象造成日月無光，大家的精氣神在這一段時間都會在比較差的狀況，所以7月的大家都要好好照顧自己身體，特別跟大家都熟知的奇異果品牌Zespri合作，準備了十盒能量滿滿的營養小金礦「奇異果」要送給粉絲好好疼愛自己。

▲▼ zespri

請繼續往下閱讀...

在7月的運勢中，最重要的就是火星整個下半年都進駐在牡羊座，雖然帶來強大的開創力，但也要時刻反省自己，不能走自嗨路線。此外，因為日月無光也讓身體容易勞累，在這之前能透過硬撐的方式工作、生活，但現在不行，唐綺陽也笑著說，「你看我以前都不喝水，現在都要大大口補水。」要開始養生、照顧好自己。她特別點名接下來太陽進入六宮的雙魚座，可能會有生病的狀況、該看什麼醫生就要去看，趁這個時間好好養生；還有天蠍座在整個7月會非常忙碌，工作上雖有表現但會過於投入造成職場上的疲憊，要特別注意不要過勞。

唐綺陽說，照顧好身體的方式很多，這次要特別推薦給觀眾大家都很熟悉的奇異果品牌「Zespri」，就像她身後展示的一樣，在各大賣場都能看到Zespri的身影。她接著說，相信奇異果的好處不需要多講，但Zespri的奇異果號稱是「營養小金礦」，小小一顆吃下去就能迅速補充豐富維他命、膳食纖維。Zespri的當家奇異果有兩種，分別是富含膳食纖維、奇異果酵素的綠奇異果以及滿滿維他命C的金色奇異果「陽光金圓頭」。不管是飯後吃一顆綠奇異果幫助腸道消化或是下午茶嘴饞咬一口陽光金圓頭，用酸甜口感立即讓上班的心情變好。此外，唐綺陽還透露自己前幾天就用Zespri奇異果招待來家裡拜訪的朋友，瞬間讓整個聚會變得很高級，讓她在直播上大喊，「甜點算什麼，好水果才是厲害！」

接著唐綺陽還在粉絲面前開起「吃播」，一口一口的挖著綠、黃金奇異果，兩三口就嗑掉半顆，除了在鏡頭前面就能看到奇異果的汁噴發以外，國師一咬下去就被酸甜以及奇異果籽的口感被驚艷，不斷大喊「好甜、很多汁我好喜歡！」讓跟著直播的觀眾也忍不住在螢幕面前口水狂流說，「太過份了！我等等也要去買」、「Zespri的奇異果真的超多汁，吃起來超暢快！」

▼唐綺陽在直播直接開吃Zespri奇異果，讓粉絲崩潰大喊「太過份啦！」

▲▼ ZESPRI 。（圖／翻攝自唐綺陽YT）

▲▼ ZESPRI 。（圖／翻攝自唐綺陽YT）

在直播的最後，唐綺陽仍不忘提醒自己的粉絲，下半年就是一個嶄新的開始，在自己每個月的運勢分析不想跟大家講壞話，而是希望能用提醒的方式讓大家知道問題在哪。但關掉影片後，是要開始面對、解決問題，而不是沒有後續動作，要學會對自己負責、讓出現的問題變成自己的突破口。她也特別提醒大家，下半年務必要好好的照顧身體健康，用運動、食補的方式好好對待自己，就像今天合作的營養小金礦Zespri一樣，多吃好水果放肆享受你的健康，一起成為更好的人。

唐綺陽提醒，下半年大家一定要好好照顧身體，多吃好水果一起好好養生。

▲▼ ZESPRI 。（圖／翻攝自唐綺陽YT）

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