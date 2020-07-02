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自然美！第一代長榮空姐照「無修正曝光」　老粉憶29年前：飛機餐超棒

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第一代長榮空姐&制服「無修正曝光」（圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空）

▲1991年7月1日長榮航空首航。（圖／翻攝長榮航空臉書粉專）

記者黃君瀚／綜合報導

長榮航空1日在官方臉書粉專上曬出一張29年前的歷史照片，那天正是首航日，同時曝光了第一代長榮空服員的制服樣式與機上餐點，成功將無數粉絲拉入時光隧道，不少網友眼球自動聚焦3位正妹，稱讚清純風格就是自然美。

臉書粉專「EVA Airways Corp. 長榮航空」1日上午貼出一張照片，回顧起29年前的這一天，小編語帶玄機要粉絲猜一猜，「1991年7月1日，你知道是什麼日子嗎？」

請繼續往下閱讀...

老照片一出，很快釣出專業粉絲，懷念起那個印象深刻的首航日和與長榮的回憶，「我的第一次出國旅遊（泰國）就是獻給長榮」、「我當時還參加過飛機命名呢」、「好懷念吶，第一代制服」、「首航印象中是以一架黑地球767飛行」、「現在看這套制服還滿美的」、「以前的飛機餐真好」。

此外，不少網友自動聚焦正妹，「學姐們都好美啊，自然美，就是不一樣」、「我的三位美美學姊」、「清秀佳人，當時畢業生求職首選」、「當時真的只有應屆畢業生可以考，一生只能考一次，五年的合約，前三期大專組的還送去ANA受訓」、「以前的長榮小姐們溫柔婉約」、「中間那位好像林慧萍」、「我比較想看最左邊的姐姐現在的照片」。

1988年，長榮海運董事長張榮發宣布建立台灣第一間私人的國際航空公司。3年後，1991年7月1日長榮航空宣布開航，初期機艙配置有商務艙和經濟艙，最初從台北出發的目的地包含曼谷、雅加達、新加坡和吉隆坡4座城市。

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長榮航空空服員正妹飛機餐

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