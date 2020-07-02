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新制砍殺儲蓄險「保費還貴30%」！保險專家曝光投保觀念：這2種保單滿足理財需求

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲保險商品類型多，需要花時間釐清和了解。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「保險新制」正式實施，除了調整儲蓄成分比例、增加壽險保障成分之外，保單在精算過後至少調漲5%至30%。面對2020年下半年投保趨勢，民眾持續關心需購買何者保險商品，保險專家也強調兩大觀念，應先檢視資金與生活規劃評估需求；若有理財需要，則選擇適合的保障與投資，例如參考利變型保單或投資型保單，依循步調進行財務規劃。

保險新制包括調降新契約責任準備金利率、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、契約服務利潤（CSM）不得為負數等，勢必將反映在保費上，尤其長年期保單影響較大，如終身醫療險繳費期10年、20年的保單漲幅恐達30%，且儲蓄保單不再是存錢的工具，也買不到短年期高利儲蓄險。

安聯人壽行銷長資深副總經理鄭祥琨表示，不論民眾薪資多少，至少都要先做好風險規劃。首先，透過「保單健診」檢視保障缺口及需求；其次，確認未來5至10年內的人生計畫；最後，規劃保單時，注意保障額度至少為年所得的10倍，而保費支出以不超過年所得的十分之一為限。

「保單首選填補保障缺口，其次選擇兼具投資風險分散的特色。」鄭祥琨說，規劃保單時，可以參考具定期定額繳付保費以投入連結投資標的功能之投資型壽險保單，「投資型壽險保單不但具透明度高、保險、投資一次擁有的優點，更可依不同階段經濟收入、保障需求，彈性調整保單內容，選擇符合自身需求的保障與投資比例。」

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲民眾考慮購買保險前，應先重新檢視是否有需求。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

全球人壽商品部副總經理鄭中安解釋，壽險保障的成分提高，主要差異是讓保單中原本即存在的保障成分與儲蓄成分的比例調整。值得注意的是，「利變型保單」的市場定位沒有改變，預期對於銷售會有短期影響，中長期而言仍會回歸消費者對於此類商品的需求。

鄭中安指出，「利變型保單」因擁有宣告利率，相較於其他保單，仍具有宣告利率彈性調整的優勢，能反應市場利率變動「進可攻、退可守」的性質，較能滿足以中長期退休規劃或資產累積為訴求的民眾需求。

另一方面，鄭中安認為，今年下半年在疫情控制及經濟影響穩定，加上「傳統儲蓄型保單」在新制上路後法令變嚴格，「投資型保單」業績可望回溫，市場應會持續發展連結類全委或投資標的平台型之「投資型保單」。

因此，鄭中安預期，在市場利率持續探底的趨勢下，提供附保證給付的「投資型保單」逐漸受市場青睞；有別於過去投資型保單清一色都以「躉繳」為主，因應近期資本市場波動劇烈，以「期繳」方式定期定額投入是相對穩健的做法，預期「期繳投資型保單」也開始成投保趨勢。

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲保守型理財的民眾選擇的儲蓄方法會優先選擇定存或儲蓄險。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

綜觀保險商品變化的一年，聯众保險經紀人副總經理楊振州建議，民眾如有理財需求，且風險承受度較低，仍可適度考慮「利率變動型商品」，但以美元計價保單為宜，主要是考量台美利差，加上美元為國際強勢貨幣。

楊振州認為，風險承受度較高的民眾，則可以考慮「投資型保單」，全球股市經過這波疫情、油價下跌衝擊後，評價面已低於2019年底、今年初，可利用投資型保單定期定額布局優勢進場。

至於健康險方面，楊振州表示，如有預算充足，應建立醫療、長照、失能等三大保障防護網；如預算較不充裕，也要想辦法逐步建構完整的保障，才能迎戰不確定的疫情、老年化的社會。

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