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「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%　儲蓄保單不再是存錢工具

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▲▼示意圖,健康,頭痛,胸悶,胸痛,生理不適,生活,醫療保健,病,筋疲力盡（示意圖／123RF）

▲「保險4大新制」準備來了，民眾擔心保費變貴。（圖／123RF，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「保險4大新制」將於7月1日正式上路，包括調降新契約責任準備金利率、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、契約服務利潤（CSM）不得為負數等，勢必將反映在保費上。壽險業者預估，未來推出的「終身醫療險」保費連環漲價，幅度恐達30%。

金管會保險局宣布，7月起調降各幣別適用的新契約責任準備金利率，其中，新台幣保單調降1碼（0.25百分點）、美元保單降2碼（0.5百分點），其他如澳幣、人民幣保單也有調整。若以終身壽險計算，新台幣保單調降1碼，保費平均上漲5%至10%，而美元保單調降2碼，則可能漲15%至20%。

壽險公司一名高階主管向《ETtoday新聞雲》記者分析，保單種類相當多種，每張商品差異也大，這次調降新契約責任準備金，對於長年期保單有著較大的影響，例如終身型壽險、終身型醫療險等，漲幅將增大，如終身醫療險繳費期10年、20年的保單漲幅恐達30%。因此，就財務分配來看，民眾想改買較便宜的定期險，或者將終身保險的額度改低。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲保守型理財的民眾選擇的儲蓄方法會優先選擇定存或儲蓄險。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

責任準備金利率是壽險業者收受保費後，需要提存多少準備金至帳面上的依據，例如，假設壽險業收取100元保費，當責任準備金利率為6%時，就要拿94元作為提存金額；當責任準備金利率為2%時，壽險業就要提存98元至帳上。

也就是說，當責任準備金利率調降時，壽險業者的提存金額將會變得更高，壓力變大而且利潤被擠壓，因此，壽險公司為了避免出現差損，就只好計畫在保單上獲得更多的費用。

其次，當金管會調高死亡保障門檻，除了儲蓄險保費將變貴之外，儲蓄功能也降低，平均漲幅最高達30%。壽險主管舉例，以往買100元保費，可以用90元儲蓄、10元做死亡保障；7月新制上路後，僅能用85元儲蓄、15元買保障額度，「儲蓄保單不再是存錢的工具，未來也買不到短年期高利儲蓄險！」

▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pakutaso）

▲民眾在考慮是否要搶購儲蓄險前，應先重新檢視是否有需求。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

第三，宣告利率平穩機制將於7月實施。金管會要求壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，換句話說，這新制將讓高利率保單消失，影響範圍包括「利變型保單」。

壽險主管指出，以往宣告利率增高，保戶的回饋分享金也會變高，如今回饋紅利逐漸縮水，加上儲蓄險必須重新設計，保費越來越貴，儲蓄功能還越來越小，「想儲蓄的台灣民眾怎會想買，誰要買一堆保障？」

最後，金管會也將合約服務邊際（CSM）不得為負值，並納入商品送審規範中，意思就是，壽險業者不能賣賠錢的保險商品，宣告利率也將納入敏感度測試，勢必將減緩傳統型保單銷售力道。

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