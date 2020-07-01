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保險新制上路！壽險公司吹降息風　319張利變保單回饋金縮水

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲隨著保險新制上路，壽險公司調整7月宣告利率，共有319張保單受到影響。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

受到疫情影響，各國吹起降息風，加上多項保險新制上路，4家壽險公司決定調整7月宣告利率，其中新台幣保單調整幅度為1至25個基本點之間，美元則在5至50bp區間，共有319張保單受到影響，台幣利變保單最低宣告利率0.47%，美元保單最低也僅1.95%，意味著保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

多項保險新制今天正式上路，包括責任準備金利率調降、死亡保障門檻調高、宣告利率平穩機制等，市場推估終身壽險影響最大，保費平均上漲1成，外界擔憂保費喊漲將衝擊保險銷售情況，造成保費懸崖。

國泰金控總經理李長庚對此指出，重點要看市場能否長遠、健康的發展，在新制要求下，相信保險Pricing（定價）上的調整，短期難免最造成衝擊，但保險是最基層的需求，也就是剛性需求，相信一段時間後會慢慢恢復正常。

李長庚也說，今天若與昨天相較，保險商品定價當然會高，但整體還是要回歸商品本質來看，趁機了解是否為真正需要的商品，若是的話，預估會慢慢恢復正常，對產業長遠、健康發展有助益，因此他很支持主管機關的政策。

根據國泰人壽公告7月調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有77張進行調整，包括現售6張、停售71張，調整幅度約在1至10bp（基本點）區間，宣告利率區間來到0.47%至1.9%，而美元利變保單宣告利率共有62張進行調整，包括現售8張、停售54張，調整幅度約在5至10bp區間，宣告利率區間來到1.95%至3.2%，總計有139張利變保單進行調整。

台灣人壽這次調整76張保單，包含現售3張、73張停售，其中新台幣利變保單最高降幅為1個基本點，調整後最高宣告利率來到2.25%；美元利變保單則最多調高20個基本點，調整後宣告利率為3.25%。

元大人壽7月共調整34張，其中台幣利變壽險商品含停售有17張，調降幅度介在10至25個基本點，調降後宣告利率範圍來到1.9%至2.1%，至於美元利變壽險商品含停售共17張，調降幅度介在40至50個基本點，調降後宣告利率範圍來到3%至3.2%

南山人壽這次調降新台幣利變商品宣告利率，降幅最大約10基本點，調整之後台整保障型商品宣告利率為1.95%，台幣一般型商品宣告利率最高為1.8%，共調整70張，而美元商品宣告利率則維持不變。

富邦人壽7月台幣及外幣現售商品的宣告利率並沒有調整，而新商品依商品特性而有其宣告，其中新台幣利變保單宣告利率最高2.05%、美元利變保單宣告利率最高3.05%，而中國人壽、新光人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽等的宣告利率也沒有調整，與上月維持一樣。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率。

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