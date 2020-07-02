後院鋤草「100kg巨蟒」亂竄！蛇洞還藏50顆蛇蛋　鄰居驚：牠曾吞下一頭牛

Ular sawa itu adalah yang terbesar ditangkap tahun ini oleh pasukan APM di daerah Marang. #sinarharianhttps://t.co/QQjg5Nk7Zd — SinarOnline (@SinarOnline) June 30, 2020

記者張方瑀／編譯

馬來西亞一名男子日前在打掃自家後院時，發現一條長達5公尺的蟒蛇，嚇得他立刻打電話報警求援。而民防部隊趕抵現場後，花了至少10分鐘才將蛇從洞內抓出，且這條蛇竟重達100多公斤，並且蛇洞內發現40至50顆蛇蛋，大小就像是一顆顆白饅頭，景象十分驚人。

根據《Sinar Karangkraf》報導，馬來西亞登嘉樓州馬蘭（Marang）一名38歲男子艾哈邁德（Mohd Zulan Ahmad）30日在打掃自家後院時，發現一條大蟒蛇在椰子樹附近亂竄，嚇得他趕緊打電話求援。附近鄰居表示，這條蟒蛇在附近一段時間了，之前牠還曾經吞下一頭小牛，讓周圍居民都非常緊張。

民防部隊趕抵現場後在樹附近發現一個蛇洞，民防隊員花了至少10分鐘，才將這條重達100多公斤的蛇制伏。沒想到仔細往蛇洞裡一看，裡面滿滿都是如白色饅頭般的「蛇蛋」，數量至少有40至50顆。民防隊員表示，這是他們今年看過最大的蛇，蛇蛋的數量也是最多的。

目前蛇與蛇蛋都已交由丁加奴州（Terengganu） 國家公園的相關部門處理。

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