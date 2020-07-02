藥妝「三倍券優惠」開打！　寶雅祭出Switch、Gogoro天天抽

▲藥妝店推出三倍券優惠，企圖搶攻消費者荷包。（圖／品牌提供、翻攝自官方FB）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

振興三倍券發券在即，藥妝店也紛紛祭出優惠，期待搶食這塊消費大餅，幫助消費者放大三倍券讓優惠更有感，凡憑三倍券消費，Tomod’s滿500元即加贈100元折價券，寶雅則主打消費300元贈送500元折價券，更推出天天抽Switch、Gogoro加碼好康，千萬別錯過。

日系藥妝Tomod’s宣布，7/15-8/26期間，凡憑紙本振興三倍券至Tomod’s門市消費，以振興三倍券支付金額達500元即加贈100元商品折價券(50元面額兩張)。折價券可於指定使用期間內，全門市消費不限金額門檻即可折抵使用。

▲寶雅主打一站購足，祭出超多優惠。

美妝生活百貨龍頭寶雅，為響應政府推出振興三倍券，加碼祭出三倍券四大回饋，可稱是史上最划算。不只是單筆消費滿300元，即贈500元折價券，消費綁定玉山寶雅聯名卡或使用台灣PAY更享有回饋金。

▲超人氣switch和Gogoro替店家招攬買氣。

除了成為寶雅LINE好友更可享得65大品牌的千元折價券，7/15-8/11期間，更推出天天抽Switch及消費抽Gogoro的加碼好康活動，無論使用實體振興券或綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠。品牌更強調店內優惠折扣和買一送優惠皆可合併使用。

▲屈臣氏開放三倍券現場領取，且使用三倍券消費即可獲得面額10%的商品券回饋。

▲康是美則是推出最低36折的8款超值組合預購活動，從保養、彩妝到養生保健食品全都有。