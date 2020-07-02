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24歲甜野正妹不慎「拿氫氧化納潑臉」　勾人魅眼嚴重灼傷慘變灰白雙瞳

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▲▼正妹不慎用苛性鈉洗臉　雙眼嚴重灼傷失明。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

▲布絲托斯生活活躍，常和朋友出去野餐兜風。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國西雅圖一名來自西班牙的24歲妙齡女子布絲托斯（Marta Bustos），日前疑似不慎將氫氧化鈉當成洗面液，導致臉部大面積受傷，雙眼也遭嚴重灼傷，除非進行角膜移植，否則將面臨永久失明。所幸線上募款在短時間內就達成，醫師也將為布絲托斯進行後續移植手術，讓她重見天日。

綜合外電報導，據說布絲托斯從西班牙抵達美國後，為愛留在異鄉，日子也過得精采，而她平日就有自製美妝保養品和肥皂的習慣；6月下旬她不慎將用來製作化妝品的化學成分 ─ 氫氧化鈉潑到臉上，造成臉頰大面積灼傷，雙眼也因此失明變得一片灰白。

▲▼正妹不慎用苛性鈉洗臉　雙眼嚴重灼傷失明。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

▲▼布絲托斯上個月竟不小心潑傷臉部和雙眼。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

▲▼正妹不慎用苛性鈉洗臉　雙眼嚴重灼傷失明。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

布絲托斯隨後被送往當地醫院，接著又被轉送到港景醫療中心（Harborview Medical Centre），9天內歷經4次手術；醫生告訴她必須接受角膜移植，否則可能永久失明。

布絲托斯母親接受貢果拉（Anna Gongora）接受西班牙媒體訪問，指出女兒的醫療團隊直到6月27日，終於讓她眼睛情況穩定下來，目前已轉診到由2名主治醫師帶領的團隊，試著讓她恢復視力。

該團隊向布絲托斯保證，她一定能恢復視力，但究竟能恢復到多少程度，團隊並沒有承諾。貢果拉說這是院方第一次告訴女兒有機會再次看見世界，當女兒打電話來，「她在和我解釋時，全程都在哭。」

▲▼正妹不慎用苛性鈉洗臉　雙眼嚴重灼傷失明。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

▲情況恢復穩定後，布絲托斯等待接受之後的角膜移植手術。（圖／翻攝自推特／IG「stuntmanmarta」）

由於疫情關係，貢果拉無法飛到美國去看女兒，家人在募資平台「GoFundMe」為女兒眼睛手術的費用籌款，預定目標為7.5萬歐元（約新台幣247萬元），現已募得超過24.6萬歐元（約新台幣810萬元）。

募款民眾質疑，為何貢果拉一家人不在達標後就結束募款，還持續接受更多的錢；貢果拉表示，上月30日是最後一天，由於不知確切醫療費用為何，才會選擇繼續籌錢，而家人們已聘請執業律師，協助他們在後續善款運用的細項上，盡量做到透明公開。

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