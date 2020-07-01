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索馬利蘭「零」邦交國　國民黨：外交實質效益可能很低

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▲▼非洲國家索馬利蘭(Republic of　Somaliland)處境跟台灣非常類似。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲國家索馬利蘭(Somaliland)目前為止邦交國數量是「零」。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

外交部長吳釗燮1日宣布，我國將與東非國家索馬利蘭共和國互設代表處。對此，國民黨質疑，索馬利蘭在全世界並無邦交國，在索馬利蘭設處的人員薪資、加給及承租或購置館產等之花費頗大，但官方互動頻率與設處實質效益可能很低。藍營人士也說，總統蔡英文上任3年來已斷交7國，外交部長期報喜不報憂，要持續檢討外交預算的運用。

國民黨6點聲明：

1.中華民國外交處境特殊，長期受到中共當局壓迫以及國際不公平待遇，所以只要能集中有限資源「廣結善緣」，均應給予肯定。

2.蔡英文總統曾說，將以「踏實外交、互惠互助」的原則推動外交工作，其原則與國民黨執政時並無二致。我國與索馬利蘭互設代表處已成事實，國民黨期望，此次設處能真正符合「踏實外交、互惠互助」原則，且確實有益於我國的國際參與。

3.索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）未獲任何國家正式承認，主要因為索馬利亞聯邦共和國（Federal Republic of Somalia）視其為分裂出去的國土且強力反對。我國與索馬利亞則無外交關係、互動亦極少。在此情況下，蔡政府仍未能與索馬利蘭正式建交互設大使館，而是設立非邦交關係的代表處，顯然還有努力的空間。

4.索馬利蘭在全世界並無邦交國，亦不為任何重要國際組織所承認。在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，箇中原因猶待外交部解釋，切勿以建立非正式關係所以不一定要用「中華民國代表處」，此種似是而非的理由含混帶過。

5.在索馬利蘭設立代表處後，國際空間極為有限的我國，會否因此受到索馬利亞及其親密友邦進一步的外交排擠，影響到未來國際空間的拓展，外交部需提出合理評估。

6.國民黨執政時期，並未將索馬利蘭當作拓展官方或半官方關係的優先對象，因為當時外交的要務是維護正式邦交、拓展與重要無邦交國的實質關係、有意義參與聯合國專門機構。我國外交資源有限，在索馬利蘭設處的人員薪資、加給及承租或購置館產等之花費頗大，但官方互動頻率與設處實質效益可能很低，因此國民黨將持續關注後續的效益評估，認真監督民進黨的外交作為，為人民把關。

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