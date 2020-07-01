批民進黨「只會靜坐挺香港」…陳其邁競辦反擊李眉蓁：莫當韓國瑜2.0

▲端午假期，陳其邁四處參加宮廟活動替自己衝人氣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

針對李眉蓁批評民進黨只會用靜坐方式，沒有直接具體的方式支持香港人，更指出要延續韓國瑜的香港村政策，陳其邁競辦發言人高閔琳今（1日）反擊表示，李眉蓁要選市長應多做功課，不要頻鬧笑話，高雄不需要韓國瑜2.0，更不需要「市長候選人實習生」。

高閔琳指出，蔡英文總統已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，今天也是「台港服務交流辦公室」正式運作的第一天，民進黨政府以實際行動支持香港，難道李眉蓁連看電視做功課都不會？

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▲端午假期，陳其邁四處參加宮廟活動替自己衝人氣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高閔琳再言，陳其邁對於港人人權高度關心並積極協助；陳其邁在行政院擔任副院長期間，更是香港人道援助專案小組召集人，不斷積極協調陸委會、內政部、國安會等部會、盤點對香港的協助措施，催生「香港人道援助關懷行動方案」。此外，陳其邁更曾現身高雄文化中心，聲援港生的「反送中運動」相關活動。

陳其邁也表示，香港國安法通過，證明中共的50年不變已經生變；台灣、高雄作為自由民主的國家與城市，站在捍衛人權、自由民主和人道立場，自然不能漠視香港議題。陳其邁也明確表態「KH撐HK，高雄撐香港」；並承諾未來若當選高雄市長，會積極與中央合作，針對高雄的香港人、港生提供最直接的協助。

高閔琳痛批，李眉蓁連關心港人的具體行動都沒有，竟然一開口就說要延續韓國瑜天馬行空的政策蓋香港村，認為她自參選以來頻鬧笑話，說要申辦2025亞運卻不知早已申請截止、在自己的選區世運主場館拍照，卻不知常經常舉辦大型體育賽事，顯然無論是做市長候選人還是議員，對高雄的市政都不熟悉。

最後高閔琳向李眉蓁喊話，對市政議題要多做功課，莫當韓國瑜2.0、「市長候選人實習生」怎能成天信口開河，這才不是對選民、對高雄市民負責的態度。

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