　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨「只會靜坐挺香港」…陳其邁競辦反擊李眉蓁：莫當韓國瑜2.0

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲端午假期，陳其邁四處參加宮廟活動替自己衝人氣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

針對李眉蓁批評民進黨只會用靜坐方式，沒有直接具體的方式支持香港人，更指出要延續韓國瑜的香港村政策，陳其邁競辦發言人高閔琳今（1日）反擊表示，李眉蓁要選市長應多做功課，不要頻鬧笑話，高雄不需要韓國瑜2.0，更不需要「市長候選人實習生」。

高閔琳指出，蔡英文總統已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，今天也是「台港服務交流辦公室」正式運作的第一天，民進黨政府以實際行動支持香港，難道李眉蓁連看電視做功課都不會？

►偷偷分享少女秘密！▲▼陳其邁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲端午假期，陳其邁四處參加宮廟活動替自己衝人氣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高閔琳再言，陳其邁對於港人人權高度關心並積極協助；陳其邁在行政院擔任副院長期間，更是香港人道援助專案小組召集人，不斷積極協調陸委會、內政部、國安會等部會、盤點對香港的協助措施，催生「香港人道援助關懷行動方案」。此外，陳其邁更曾現身高雄文化中心，聲援港生的「反送中運動」相關活動。

陳其邁也表示，香港國安法通過，證明中共的50年不變已經生變；台灣、高雄作為自由民主的國家與城市，站在捍衛人權、自由民主和人道立場，自然不能漠視香港議題。陳其邁也明確表態「KH撐HK，高雄撐香港」；並承諾未來若當選高雄市長，會積極與中央合作，針對高雄的香港人、港生提供最直接的協助。

高閔琳痛批，李眉蓁連關心港人的具體行動都沒有，竟然一開口就說要延續韓國瑜天馬行空的政策蓋香港村，認為她自參選以來頻鬧笑話，說要申辦2025亞運卻不知早已申請截止、在自己的選區世運主場館拍照，卻不知常經常舉辦大型體育賽事，顯然無論是做市長候選人還是議員，對高雄的市政都不熟悉。

最後高閔琳向李眉蓁喊話，對市政議題要多做功課，莫當韓國瑜2.0、「市長候選人實習生」怎能成天信口開河，這才不是對選民、對高雄市民負責的態度。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
阿翔親揭進摩鐵「開房間3小時」真相！「浴室拍攝畫面」曝光
反中火絕食第2位議員送醫！羅廷瑋絕食46小時被抬上救護車
獨／前妻爆料「出軌約砲拍SWAG」　周士淵親自回應
快訊／午後雷雨彈開炸！北北基11縣市大雨警戒
超商店員開無雙Combo劫匪　「10秒爆頭9次」影片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算

第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲：百感交集

三倍券加碼搞不懂　柯文哲：嗶一下就好，哪裡複雜？

時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控　大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

反中火絕食第2個議員送醫！　羅廷瑋絕食46小時被強制送醫

批民進黨「只會靜坐挺香港」…陳其邁競辦反擊李眉蓁：莫當韓國瑜2.0

反中火重啟2號機燃煤發電　中部20多名醫師今天下午接力抗議

陳雪生憶當年「一個打十個」：國民黨立委太仁慈、沒有殉道精神

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算

第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲：百感交集

三倍券加碼搞不懂　柯文哲：嗶一下就好，哪裡複雜？

時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控　大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

反中火絕食第2個議員送醫！　羅廷瑋絕食46小時被強制送醫

批民進黨「只會靜坐挺香港」…陳其邁競辦反擊李眉蓁：莫當韓國瑜2.0

反中火重啟2號機燃煤發電　中部20多名醫師今天下午接力抗議

陳雪生憶當年「一個打十個」：國民黨立委太仁慈、沒有殉道精神

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」！　廚房滷肉畫面辣翻…網一看全瘋了

錢世傑／把老闆炒魷魚的第二人生

中職／OPEN小將及小桃週日來助陣　萊恩幫OPEN小將辦慶生會

高潮！喊多大聲就噴多高　金門金湖鎮「喊泉」讓你發揮肺活量

振興經濟來了！　台酒祭好康　指定商品第二件1折起

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

打臉安海瑟薇！導演諾蘭還原《星際效應》片場「不給椅子坐」真相　曝2大禁令

蘇花改全段設「最低速限50km」！警方今起取締　龜速車將吃1200元罰單

同框前夫參加大女兒畢業典禮　何妤玟對愛女認離婚：我們是一家人

政治熱門新聞

國民黨突襲立院吃便當　費鴻泰爆氣回嗆了

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

洪孟楷控她先動手　王定宇酸可恥

賴品妤反制肘擊　李貴敏秀現場影片

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

快訊／連勝文：專家透露「韓國瑜任期」　讓年輕人不喜歡國民黨

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

時力正妹議員驚爆回歸單身　慘遭劈腿後再遇「慣性說謊」

藍反陳菊任監院長　賴清德說話了

藍委趁亂拔走郭國文眼鏡？　鄭運鵬：再犯就公布姓名

「小浣熊發情」才放狗　老闆道歉

更多熱門

相關新聞

考監院提名人拜會吃閉門羹！在野轟一黨獨大！

考監院提名人拜會吃閉門羹！在野轟一黨獨大！

高雄市長補選持續升溫，國民黨參選人李眉蓁競選團隊由前立法院長王金平擔任榮譽主委，前高雄市議長許崑源的太太林絲娛當主委，發言人則找來謝龍介跟鄭照新，綠營質疑是「韓家軍」借屍還魂，民眾黨徵召的吳益政團隊則由蔡壁如擔任總幹事，三方競選團隊全數曝光，誰能將大將送進市府？成為選戰關鍵。《雲端最前線》1日邀請立法委員劉世芳、中華大學兼任講座教授杜紫宸以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

諷陳其邁「口頭撐高雄」　民眾黨：應建議民進黨修法

諷陳其邁「口頭撐高雄」　民眾黨：應建議民進黨修法

香港七一升旗舉行！警將嚴厲執法

香港七一升旗舉行！警將嚴厲執法

李眉蓁唱歌更好聽？　高嘉瑜神回

李眉蓁唱歌更好聽？　高嘉瑜神回

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

關鍵字：

陳其邁李眉蓁高閔琳高雄市長補選補選香港村香港國安法韓國瑜2.0

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面