歷經42hrs找到了！男攀南投卓社大山「墜200米深谷」亡　預計明吊掛下山

▲新北登山隊攀登南投卓社大山，其中一名山友不性墜谷身亡。（圖／記者張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌、陳羿妏／南投報導

新北市一組9人登山隊29日前往南投仁愛攀登卓社大山，孰料，下午4時許行經崩壁處，其中一名50歲的王姓隊員不慎滑落200米深谷，隊員趕緊撥打119求救，受到地形考驗，直到今1日上午10時許，救難人員再次搭乘直升機前往事故現場，歷經42小時後，終於找到王男，只是搜救人員抵達前，王男已無呼吸心跳，不幸身亡。

南投縣消防局指出，這組登山隊原25日挑戰干卓萬群峰縱走，王男卻於29日行經卓社大山往2900鞍營地附近時，不慎跌落200米深谷，獲報後與仁愛消防分隊集結警消、山青組成地面搜救隊，但當時天色轉暗，考量夜行安全暫緩出動，隊伍待命30日清晨出發，也向消防署及空勤隊申請直升機協助救援。

空勤直升機30日清晨飛到墜谷處勘查，發現地形欠佳，沒有適合的降落地點折返，直到今1日上午7時許，再次派出搜救人員及巡山員共計6人，一同搭乘直升機降落於卓社大山旁大草皮，並迅速前往王男墜谷地點，現場地形是嚴峻的陡坡峭壁，救難人員利用攜帶的繩索裝備，下降約200米左右，終於尋獲墜谷的王男，然而因高處墜落，身受重傷，在搜救人員抵達前，王男已無呼吸心跳。

另外，目前該處墜谷地點因直升機無法吊掛，南投縣政府消防局及林務局南投林區管理處先合力將王男移往上方稜線空曠處，再加上近日山區氣候惡劣，等待明2日上午派遣直升機吊掛下山，後續將待檢警進一步相驗。

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