　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲首屆「LINE FRESH 2020 校園競賽」即日起開始徵件。（圖／LINE提供）

▲「LINE FRESH 2020 校園競賽」即日起開始徵件。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE今（1）日宣布首屆「LINE FRESH 2020 校園競賽」即日起開始徵件，競賽分為「商業行銷」及「黑客松」兩大組別，邀請潛藏在校園之中的行銷鬼才、開發好手發揮原創力，運用LINE旗下多元服務或開放平台技術，協助受疫情波及的中小企業，為產業創造共榮生態。

LINE表示，「LINE FRESH 2020 校園競賽」分為「商業行銷」、「黑客松」兩大組別，今年疫情衝擊全球及台灣的經濟環境，LINE透過競賽形式，邀請全台大專院校學生展現創意，善用LINE多元應用服務及平台資源，為各行各業發想有趣應用，在後疫情時期數位轉型，建構新型態的商業模式。

LINE指出，獲選晉級的「商業行銷」隊伍將獲得來自LINE各部門的導師指導，幫助同學爭取最高15萬元的獎金，而「黑客松」由開發者提出專業的創意應用，得獎隊伍最高可得到10萬元獎金，還有機會加入「LINE TECH FRESH－技術新星人才計畫」，展開為期一年的實習。

▲首屆「LINE FRESH 2020 校園競賽」即日起開始徵件。（圖／LINE提供）

▲「LINE FRESH 2020 校園競賽」總獎金高達46萬元。（圖／LINE提供）

LINE說明，「LINE FRESH」代表著LINE台灣與學生之間的深度連結，LINE台灣連續六年透過「LINE FRESH暑期實習計畫」發掘及培育來自各領域的校園人才，做為青年學子職涯的起點，今年LINE首度舉辦「LINE FRESH 2020校園競賽」，期待能與全台大專院校學生建立深入溝通。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，過往與同學們接觸的經驗裡，他們獨特的創意跟活力總是讓人耳目一新，今年是LINE台灣首次舉辦校園競賽，這次的競賽將會是一個能夠充分展現創造力的舞台，鼓勵同學提出有趣的想法來參加挑戰，邀請大家一起在LINE裡玩創意。

LINE強調，初審階段採取書面審查制，各大專院校大學部、研究所在校生，從即日起至9月30日可在活動官網上傳提案企劃書完成報名，初審結果預計於10月21日對外公布，「商業行銷」晉級的16組隊伍將得到來自LINE各部門的導師群指導，優化原先企劃案。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／花蓮屏風山墜谷意外！男跌落溪谷搶救中
差27歲！屏東男爬上「國中小女友」通鋪…同床9歲小表弟目擊：
快訊／外交部證實跟索馬利蘭互設代表處　展開5面向合作計畫
LIVE／台灣、索馬利蘭互派代表　吳釗燮親自說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

與索馬利蘭互設辦事處「影響兩岸關係」？吳釗燮：不因壓力放棄好的事情

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

山巒中的糖果屋！清境鄉村歐風民宿　玻璃屋眺望中央山脈超療癒

毒犯妻送「加料」會客餐…北所獄友「迷姦藥中毒」！法務部長回應了

中部逾30名醫師接力反中火　1個月內發動街頭遊行反燃煤

吳肇軒車震大文：前戲很重要！　「我是她的性愛啟蒙老師」

星宇航空宣布招募「軍方退役飛航員」　預計9月起陸續面試

練台生敲定入股「全國數位」31%！擠身雙北市有線電視大亨

傳說對決APL超級職業聯賽小組賽首輪結束　GCS隊伍戰績輝煌

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

3C家電熱門新聞

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

Xperia 1 II & Galaxy S20 Ultra 5G網路測試

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

華碩ROG Phone 3確認7月22日亮相

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

更多熱門

相關新聞

成大研發AI　1秒判讀新冠肺炎特徵

成大研發AI　1秒判讀新冠肺炎特徵

成大資訊工程系特聘教授蔣榮先，帶領碩博士生王麒詳、邱煌鑌、吳昭儀以及成大放射科醫師蔡依珊組成隊伍MedCheX，參加「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」，從1560個團隊中脫穎而出，是台灣唯一獲獎團隊為國爭光。

中華電AIoT黑客松決賽開跑

中華電AIoT黑客松決賽開跑

保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松  祭出百萬元總獎金

保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松  祭出百萬元總獎金

LINE大舉招募正職、實習生　徵才50位開發工程師

LINE大舉招募正職、實習生　徵才50位開發工程師

秘銀黑客松總獎金達50萬

秘銀黑客松總獎金達50萬

關鍵字：

LINE FRESH校園競賽黑客松

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面