「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

▲「LINE FRESH 2020 校園競賽」即日起開始徵件。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE今（1）日宣布首屆「LINE FRESH 2020 校園競賽」即日起開始徵件，競賽分為「商業行銷」及「黑客松」兩大組別，邀請潛藏在校園之中的行銷鬼才、開發好手發揮原創力，運用LINE旗下多元服務或開放平台技術，協助受疫情波及的中小企業，為產業創造共榮生態。

LINE表示，「LINE FRESH 2020 校園競賽」分為「商業行銷」、「黑客松」兩大組別，今年疫情衝擊全球及台灣的經濟環境，LINE透過競賽形式，邀請全台大專院校學生展現創意，善用LINE多元應用服務及平台資源，為各行各業發想有趣應用，在後疫情時期數位轉型，建構新型態的商業模式。

LINE指出，獲選晉級的「商業行銷」隊伍將獲得來自LINE各部門的導師指導，幫助同學爭取最高15萬元的獎金，而「黑客松」由開發者提出專業的創意應用，得獎隊伍最高可得到10萬元獎金，還有機會加入「LINE TECH FRESH－技術新星人才計畫」，展開為期一年的實習。

▲「LINE FRESH 2020 校園競賽」總獎金高達46萬元。（圖／LINE提供）

LINE說明，「LINE FRESH」代表著LINE台灣與學生之間的深度連結，LINE台灣連續六年透過「LINE FRESH暑期實習計畫」發掘及培育來自各領域的校園人才，做為青年學子職涯的起點，今年LINE首度舉辦「LINE FRESH 2020校園競賽」，期待能與全台大專院校學生建立深入溝通。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，過往與同學們接觸的經驗裡，他們獨特的創意跟活力總是讓人耳目一新，今年是LINE台灣首次舉辦校園競賽，這次的競賽將會是一個能夠充分展現創造力的舞台，鼓勵同學提出有趣的想法來參加挑戰，邀請大家一起在LINE裡玩創意。

LINE強調，初審階段採取書面審查制，各大專院校大學部、研究所在校生，從即日起至9月30日可在活動官網上傳提案企劃書完成報名，初審結果預計於10月21日對外公布，「商業行銷」晉級的16組隊伍將得到來自LINE各部門的導師群指導，優化原先企劃案。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣