雲林縣平均每日近11件家暴案　縣府、勵馨基金會推廣反家庭暴力

▲雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款資源推廣反家庭暴力觀念，與勵馨基金會辦理「愛擁抱、不用暴」全民響應記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款資源來推廣反家庭暴力觀念，與勵馨基金會於1日上午辦理「愛擁抱、不用暴」全民響應記者會，盼召集更多雲林縣民眾能一同響應反暴力，建立民眾正確家暴防治觀念，破除傳統錯誤迷思，更將「暴力零容忍」的價值觀深植每個家庭與社區。

雲林縣長張麗善表示，「家庭暴力防治法」立法以來，根據衛生福利部統計近三年來雲林縣家庭暴力案件通報量，2017年通報件數4,65件、2018年3801件、2019年3814件，平均每日有近11件的家暴通報。家暴被害人仍以女性占多數，服務對象求助常會考量家中有未成年子女年幼、暴力家庭的社會標籤、認為衝突暴力事件不嚴重或視爭執為日常而忽略求助的重要性，逕而停留於暴力環境或使暴力衝突反覆發生。

社會處長林文志表示，雲林縣近年積極推動家庭暴力防治社區初級預防工作，希望能促進民眾對於家庭暴力問題之敏感度，建立正確的預防與通報觀念，對於發生在自己身邊的家暴案件，都能發揮社區守望相助精神，減少暴力事件的發生。

林文志說，今年持續結合基層社區力量及社福團體的專業能量挹注，與21個防暴社區合作，深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，藉由社區居民的集體意識培養，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。

勵馨基金會表示，為了將暴力防治相關訊息能更貼近民眾，今年特別選在虎尾鎮、北港鎮、土庫鎮、口湖鄉與水林鄉舉辦五場次宣導活動，透過活動深入傳達家庭對每個人的重要性，建造無暴力的避風堡壘。活動報名請至fackbook粉絲專頁「勵馨基金會-雲林愛馨人」或洽勵馨基金會雲林分事務所05-5370545。



►二手票券豐富你的生活

►「時間對我們來說完全沒用！」



【其他新聞】

►如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送 「雨衣包小孩」曝心酸

►時力美女議員泛淚反駁惡整舊情人 秒貼夫妻「喇舌照」...老公力挺：甜心小公主



►美女議員爆「盧」舊愛！閃婚大22歲學者不到半年 前男友控：1句話逼吐8萬8

►時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控 大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

►時力美女議員「比基尼辣照」曝光！雲林小辣椒吵架跳車 前男友交往7天就想分