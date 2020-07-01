　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣平均每日近11件家暴案　縣府、勵馨基金會推廣反家庭暴力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款資源推廣反家庭暴力觀念，與勵馨基金會辦理「愛擁抱、不用暴」全民響應記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款資源推廣反家庭暴力觀念，與勵馨基金會辦理「愛擁抱、不用暴」全民響應記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款資源來推廣反家庭暴力觀念，與勵馨基金會於1日上午辦理「愛擁抱、不用暴」全民響應記者會，盼召集更多雲林縣民眾能一同響應反暴力，建立民眾正確家暴防治觀念，破除傳統錯誤迷思，更將「暴力零容忍」的價值觀深植每個家庭與社區。

雲林縣長張麗善表示，「家庭暴力防治法」立法以來，根據衛生福利部統計近三年來雲林縣家庭暴力案件通報量，2017年通報件數4,65件、2018年3801件、2019年3814件，平均每日有近11件的家暴通報。家暴被害人仍以女性占多數，服務對象求助常會考量家中有未成年子女年幼、暴力家庭的社會標籤、認為衝突暴力事件不嚴重或視爭執為日常而忽略求助的重要性，逕而停留於暴力環境或使暴力衝突反覆發生。

社會處長林文志表示，雲林縣近年積極推動家庭暴力防治社區初級預防工作，希望能促進民眾對於家庭暴力問題之敏感度，建立正確的預防與通報觀念，對於發生在自己身邊的家暴案件，都能發揮社區守望相助精神，減少暴力事件的發生。

林文志說，今年持續結合基層社區力量及社福團體的專業能量挹注，與21個防暴社區合作，深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，藉由社區居民的集體意識培養，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。

勵馨基金會表示，為了將暴力防治相關訊息能更貼近民眾，今年特別選在虎尾鎮、北港鎮、土庫鎮、口湖鄉與水林鄉舉辦五場次宣導活動，透過活動深入傳達家庭對每個人的重要性，建造無暴力的避風堡壘。活動報名請至fackbook粉絲專頁「勵馨基金會-雲林愛馨人」或洽勵馨基金會雲林分事務所05-5370545。


►二手票券豐富你的生活
►「時間對我們來說完全沒用！」


【其他新聞】

►如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送　「雨衣包小孩」曝心酸

►時力美女議員泛淚反駁惡整舊情人　秒貼夫妻「喇舌照」...老公力挺：甜心小公主

►美女議員爆「盧」舊愛！閃婚大22歲學者不到半年　前男友控：1句話逼吐8萬8

►時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控　大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

►時力美女議員「比基尼辣照」曝光！雲林小辣椒吵架跳車　前男友交往7天就想分

ET快訊
快訊／花蓮屏風山墜谷意外！男跌落溪谷搶救中
差27歲！屏東男爬上「國中小女友」通鋪…同床9歲小表弟目擊：
快訊／外交部證實跟索馬利蘭互設代表處　展開5面向合作計畫
LIVE／台灣、索馬利蘭互派代表　吳釗燮親自說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

擴大急難紓困截止桃園核定金額破6億　不合格件數1萬2436件

165也能防職場詐騙　雲縣府增額工讀生人數並宣導求職詐騙風險

GoShare攜手宏佳騰　進軍台南共享電動機車市場

青春專案首日學甲警分局成果豐碩　緝獲竊盜犯及毒品要犯

新北退休煤礦工秋節慰問金　7月1日起受理申請

雲林縣平均每日近11件家暴案　縣府、勵馨基金會推廣反家庭暴力

竹市勞工大學專業職能學苑叫好又叫座　即日起受理報名

睽違34年！110年全中運雲林縣揭牌　吉祥物搶先曝光

南投鹿谷、富功國小老舊運動場　中辦爭取體育署撥款修整改建

投70線道路拓寬採「棧橋式」工法　解決上邊坡窄、下邊坡深施工難題

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

擴大急難紓困截止桃園核定金額破6億　不合格件數1萬2436件

165也能防職場詐騙　雲縣府增額工讀生人數並宣導求職詐騙風險

GoShare攜手宏佳騰　進軍台南共享電動機車市場

青春專案首日學甲警分局成果豐碩　緝獲竊盜犯及毒品要犯

新北退休煤礦工秋節慰問金　7月1日起受理申請

雲林縣平均每日近11件家暴案　縣府、勵馨基金會推廣反家庭暴力

竹市勞工大學專業職能學苑叫好又叫座　即日起受理報名

睽違34年！110年全中運雲林縣揭牌　吉祥物搶先曝光

南投鹿谷、富功國小老舊運動場　中辦爭取體育署撥款修整改建

投70線道路拓寬採「棧橋式」工法　解決上邊坡窄、下邊坡深施工難題

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

與索馬利蘭互設辦事處「影響兩岸關係」？吳釗燮：不因壓力放棄好的事情

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

山巒中的糖果屋！清境鄉村歐風民宿　玻璃屋眺望中央山脈超療癒

毒犯妻送「加料」會客餐…北所獄友「迷姦藥中毒」！法務部長回應了

中部逾30名醫師接力反中火　1個月內發動街頭遊行反燃煤

吳肇軒車震大文：前戲很重要！　「我是她的性愛啟蒙老師」

星宇航空宣布招募「軍方退役飛航員」　預計9月起陸續面試

練台生敲定入股「全國數位」31%！擠身雙北市有線電視大亨

傳說對決APL超級職業聯賽小組賽首輪結束　GCS隊伍戰績輝煌

焦凡凡爆乳開球把球變不見

地方熱門新聞

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

北市議員羅智強陪台中議員羅廷瑋夜宿中火

投70線採「棧橋式」新工法拓寬

陳致曉投書判無罪

男子遭人行道釘子刺腳　桃議員要徹查

雲林稻田「驅鳥神器」　有效又環保

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞

少年端午連假在台南大凍山迷途警緊急尋獲

駕車請避離大型車

屏東水泥工供養半植物人父陷困境　暖警伸援手

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠

花蓮史上第一次　富里鄉民罷免鄉長

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面