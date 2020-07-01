疫情失業潮來襲！布局事業「第二條線」　維持職場競爭力

▲疫情衝擊造成失業潮來襲，上班族需要隨時檢視自己的職場競爭力。（示意圖／CFP）

文／《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》

【如果明天失業，你準備好了嗎？】

隨時評估你所擁有的專長，在職場上是否還具備競爭力。

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「你知不知道？男神王小陸剛剛解約耶！新的經紀人就是緋聞女友，簽約金破千萬。電影紅了，他從票房毒藥變成會走路的印鈔機啊！」主跑電影線的華哥邊打稿，邊向大家爆料。

「我們每天寫這個明星住豪宅、那個模特兒開千萬名車，自己的薪水卻只有愈變愈薄，真是『窮』開心。」資深記者小燕姊翻個白眼抱怨著。

截稿前，報社記者們的打字聲總配著八卦閒聊。這是一家專門發行娛樂影劇的報紙，記者們交換著藝人的最新情報，聊天紓壓，一片和樂。

在發行量最風光的時候，誰也沒想到這種歌舞昇平的日子會有曲終人散的一天。報社受到網路媒體興起的衝擊，業務量縮減，最後無預警地關門。那些寫稿配八卦的喧鬧時光像是突然被關掉的電視，前一秒還璀璨繽紛，下一秒只剩下一片黑，再也看不到人影。

善用人脈，布局事業的第二條線

藍Sir對我說著當年他工作的報社收攤的景況，唏噓不已。可別以為他現在很落寞，如今他的身分是流行歌曲作詞家，收入翻了幾倍。除了寫歌，他還出書，生財有道，日子過得悠悠閒閒。

「一起打拚的同事們被資遣時都很慌張，畢竟還有房貸、車貸，孩子也還小，柴、米、油、鹽，處處得花錢，領的資遣費最多只夠活兩、三個月。我早就認清不可能靠公司養一輩子，所以在之前就規劃了另外一條路。」藍Sir看著自己珍藏的藝術品，喝著咖啡，不溫不火地說著。

過去他也是記者，主跑唱片線，跟許多唱片公司的高層都很熟。當然，這樣的人脈，別的記者也有，不過藍Sir不一樣，他不是只和唱片公司的人吃吃飯、打打關係以探聽歌手八卦，他更積極地運用這些人脈，去為自己事業上的第二條線細細布局。

每天寫完報導交給報社後，他就開始寫歌詞。同事們花在聊天上的零碎時間，他用來研究當紅作詞家的寫法以及聽唱片公司給的Demo帶，邊聽著音樂，邊寫歌詞賺外快。

一開始並不順遂，自己精心寫的歌詞投出去後，常常石沉大海，但他不灰心，繼續厚著臉皮去請教別人，不斷地改變寫作的方式。後來，不僅他創作的詞被錄用了，更有當紅歌手指定要請他寫詞，他順利卡到了位。

報社收攤時，藍Sir已坐穩了作詞家的位置，第二份收入有著豐厚的進帳。報社一倒，他領了資遣費，把過去的副業寫詞當作正業，無縫接軌地繼續展開事業的第二春。

未雨綢繆是老話，好用的老話

許多上班族羨慕公職人員就業有保障，不會被公司任意辭退或者面臨企業倒閉的災難。但如果你不想考公職，在私人企業中，如何讓自己不容易受大環境擊敗，面對巨變不會倉皇失措，以下這三點積極的作為可以提供你參考。

一、多運用在職時的人脈與資源

大樹底下好乘涼，當你的名片上印的是顯赫的公司、令人尊敬的職稱時，你的人脈自然會比較暢通。名片等於一張ＶＩＰ通行證，讓你在進行業務接洽、拜訪廠商或邀約採訪時，都會非常順利。推動你能夠直達天聽的通關密語，不是來自你的笑容或者外表，而是你身上掛的頭銜與公司品牌。

以藍Sir來說，假如他不是唱片線的記者，投稿出去的詞可能連被注意到的機會都很低，但因為他的身分，作品就比較有可能被錄用。

這可是工作上的無形福利。若懂得好好運用，可以把隱形福利最大化、具體化，等到有天自己的獨特價值彰顯了，就算沒有公司的庇蔭，也能獨立生存下去。

二、積極培養第二專長

為什麼要培養第二專長？這可以分為三部分來談：

（一）當企業營運順暢時，如果你想轉調至其他部門，必須展現出適合那個新部門的能力。若你已經具備適合新職務的專長，脫穎而出的機會就大很多。

（二）在企業的業務量縮減時，假如開刀的對象是你的部門，有其他專業才能的你就多了轉調至其他職務的機會，而不會被資遣。

（三）在職場上並不是年紀愈大或愈資深，就會愈受歡迎。相反地，當你年紀漸長，在職場上的籌碼是愈來愈少，能跳槽的空間也大大縮減。早早運用第二專長開創自己的新事業，成為獨立工作者，就能不受控於企業，拿回人生自主權。

至於如何挑選第二專長？藍Sir因為自己愛唱歌，對寫作也有興趣，所以選擇當作詞家。他告訴我：「要做第二份工作，一開始往往容易受挫或者被拒絕，所以要找自己有興趣的事情來發展，才比較能熬過一開始的陣痛期。」

三、隨時問自己：「如果明天失業，我準備好了嗎？」

「生於憂患，死於安樂」這句話，其實也適用於職場。不妨常常問自己：「如果明天失業，我準備好了嗎？」透過這樣的自我檢視，評估自己的生活準備金是否充分，所擁有的專長在職場上是否還具備競爭力，有沒有需要補強的地方，並且思考如何降低職涯風險。

積極面對問題，就能解決問題。以這樣的態度，才能在看似平靜卻隨時會有大浪來襲的職場上，繼續安身立命。

★本文經寶瓶文化授權，摘自《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》。