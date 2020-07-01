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【廣編】Kotex推出全新「喵掌包」衛生棉　超萌肉球讓人一秒融化　貓奴崩潰吶喊：「買起來！」

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▲衛生棉,kotex,靠得住,貓奴,喵掌包,肉球。（圖／業者提供）

▲Kotex全新「喵掌包」衛生棉共推出日用24公分及夜用28公分兩款選擇，讓信奉「一日為奴、終身為奴」的鏟屎官們在生理期的那幾天也能享受幸福療癒感！

圖、文／Kotex提供

貓奴注意！Q萌喵星人警報來襲！女性衛生用品領導品牌Kotex最近推出「喵掌包」衛生棉，鎖定地球上甘願為貓主子剷屎把尿的女性貓奴們，全新貓系概念產品以貓咪身上軟萌、充滿療癒力的「貓掌肉球」為發想，將整體外包裝、單片包裝和棉片上都放上滿滿繽紛軟萌貓掌肉球圖案，讓信奉「一日為奴、終身為奴」的鏟屎官們在生理期的那幾天也能享受幸福療癒感！

「陪伴經濟」開創了萌寵商機！任何商品只要搭上毛小孩Q萌概念，總能引發市場一波搶購風潮！Kotex這回瞄準萌寵國度裡另一群勢力不容小覷的貓奴一族，以充滿時尚感的黑色為底色，搭上肉球感爆棚的繽紛貓掌為主視覺，準備萌翻一大票貓奴。

Kotex全新「喵掌包」衛生棉共推出日用24公分及夜用28公分兩款選擇。內裝棉片設計成精巧好攜帶的形式，在設計上更選用春夏感十足的溫柔馬卡龍色系，搭配「Give Me Pawer」、「Let’s Pawty」等翻玩文字，讓貓奴直呼「整個超欠收！」

Kotex「喵掌包」系列衛生棉7月正式上市，全國主要通路包括全聯、家樂福、大潤發、愛買、康是美、屈臣氏、寶雅、Tomod’s皆有販售！各通路也陸續推出買一送一、新品嘗鮮加價購等貓奴囤貨專屬優惠。

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