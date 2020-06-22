買不起衛生棉…一天只換兩片　范雲：政府應提供弱勢女性生理用品

▲衛生棉,生理用品。（圖／記者蔡文鈴攝）



記者蔡文鈴／台北報導

女性因天生的生理現象，必須購買衛生棉，但卻有弱勢族群因無法負擔生理用品費用而生病、影響心理健康，這也被稱之為「月經貧窮」。對此，民進黨立委范雲已在上個會期提出草案，新增「生理用品補助」，法案通過後，未來地方政府須協助低收和中低收入戶女性解決生理用品困境。

范雲22日在臉書表示，有些經濟弱勢弱勢女性，一天只換兩片衛生棉，她們也因此成為婦科疾病的高風險族群。而她在上個會期提出《社會救助法第十六條條文修正草案》，在生活扶助特殊項目救助及服務中，新增「生理用品補助」一項。

范雲指出，未來草案通過後，地方政府須協助低收和中低收入戶女性解決生理用品困境，避免她們再度因經濟負擔而減少使用或不使用生理用品。

范雲也提到，今年二月，蘇格蘭成為全球第一個為所有婦女提供免費生裡用品的政府，議員Alison Johnstone說：「女性因天生的生理現象，而需要額外承擔財務支出，這樣的『懲罰』絕不公平！」

根據勞動部統計資料顯示，2019年生理男女性每月平均薪資差距高達9603元，相對低薪之下，女性每個月仍須額外承擔生理用品的支出。

此外，有台大學生和民間團隊「小紅帽」合作，發表了一份《臺灣女性月經經驗問卷》調查；數據上發現，將近一半的女性 曾經為了節省花費而拉長生理用品的使用時間。

范雲強調，使用生理用品是人權，因此持續推動學校、監獄和中途之家等，提供女性生理用品，也會針對女性因月經帶來的不平等與可能的相關保障，推動月經尊嚴，終結月經不平等。

▲范雲推動修法，保障月經尊嚴，終結月經不平等。（圖／翻攝范雲臉書）