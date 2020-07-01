E奶拐珍奶！甜美女熟客「腰束奶澎」入主帳房　下身失蹤照曝光

圖、文／鏡週刊

一名自稱是馬來西亞富商來台考察商機，和有「台灣最貴珍珠奶茶」之稱的手搖飲品牌「施房茶」簽訂品牌經銷意向書後，竟和施房茶美女店員帶著配方機密一起逃到馬來西亞開業。擁有「E級」棒身材的美女店員，深受施房茶負責人一家的信任，沒想到如今卻為愛選擇背叛。

▲施房茶美女店員帶著配方機密一起逃到馬來西亞開業。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊調查，盛女現年37歲，原本是施房茶的顧客，因時常光顧買飲料，結識施姓負責人一家，施姓負責人父母認為和盛女投緣，連家庭旅遊也邀請盛女同遊，雙方感情日漸加深，最後盛女從常客變成帳房。

盛女長相甜美，豐滿的上圍加上纖細的身材，外型頗為亮眼，不僅施房茶的粉絲專頁經常使用她的照片作為宣傳，也不時在個人臉書發文推銷店內茶飲，看起來對於工作頗為投入。

盛女曾在施房茶粉絲專頁，貼出自拍照寫文向網友祝賀新年，當時還吸引網友留言大讚「小姊姊好可愛，最正代言人」，沒想到原本忠心耿耿的她，卻為了愛情甘願淪為內鬼，拋下稚女遠走他鄉。

在大眾化手搖飲品牌中，主打高檔養生精品級的「施房茶」，店內的「人蔘雪珠奶烏」一杯更是要價255元，被網紅形容是「台灣最貴珍奶」。施房茶近日在台北信義區A13百貨拓店，生意蒸蒸日上，沒想到竟碰上跨國詐騙，負責人不僅沒拿到約定的600萬元訂金，連獨家配方及商業機密都被拐走。

「人蔘奶烏，我要開動了，好厲害，完全不會苦，反而這個味道很好，超級香，比一般的奶茶還要更香」。日本籍YouTuber三原團體中的Yu醬和Jun醬，曾拍片介紹施房茶的「人蔘雪珠奶烏」，引起不少粉絲留言稱想朝聖。

本刊調查，在新北市新莊輔大商圈開業8年的施房茶，以「讓最愛的人喝最好的」作為品牌精神，靠著高品質茶葉、精心熬煮的雪珠，擁有不少死忠顧客，近期還在北市信義區百貨專櫃展櫃。

店內最便宜飲品就要價105元，而添加珍貴人蔘飲的招牌「雪珠人蔘鮮奶烏」，大杯更是要價255元，被許多網紅稱為全台最貴珍奶，沒想到盛名卻引來不肖人士覬覦。

去年5月間，一名自稱馬來西亞富二代的男子，表明想將施房茶引進馬國，經數月洽談後，和施房茶簽下意向書，假富商還情商在施房茶工作的美女會計，一起赴馬國幫忙訓練當地員工，沒想到2人竟一去不復返。施姓負責人調查發現，美女會計不僅和假富商遠走高飛，還竊走所有珍奶配方及原物料資料，在馬國自行開店。

施房茶委任律師葉書佑指出，施房茶已對盛女及假富商鄭楚豪二人提告妨害營業祕密等罪，未來不排除再提起民事求償訴訟，他呼籲二人儘早返台面對、處理。

全案目前由新北地檢署偵查中，先前已傳喚盛女和鄭男出庭一次，但二人依舊神隱未出席，若再次傳喚仍未現身，不排除發布通緝。



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