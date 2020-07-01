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PChome線上購物20週年推電速劇《未來清單》　張鈞甯穿越未來發現「購物意義」

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▲▼ PChome電速劇《未來清單》（圖／PChome提供）

▲歡慶20週年，PChome線上購物推出由品牌代言人張鈞甯與王柏傑、藍鈞天以及吳宜樺主演的電速劇《未來清單》（圖／PChome線上購物提供）

消費中心／綜合報導

網購是現代人生活的一部分，「家裡缺衛生紙怎麼辦？」、「剛搬家家具去哪一次買齊？」每當缺少生活用品時，許多人第一時間會使用PChome線上購物補貨。隨著科技日新月異，從以往網頁瀏覽到現在APP一指下單，PChome線上購物始終以方便、快速的精神陪伴消費者解決食衣住行各式需求。現代人不只夯網購，追劇也是現代人主要的休閒方式，透過劇情追溯過去投射未來，跟著男女主角大哭大笑反應心境，既療癒又舒心。PChome線上購物洞悉消費者市場對追劇的熱衷度，特別在20週年慶推出電速劇《未來清單》，帶著大家透過「未來清單」穿越在每一趟網購旅程，讓網購不僅僅只是一種消費行為，而是每一個挑選動作背後的故事。

《未來清單》由PChome線上購物品牌代言人張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與國際名模吳宜樺主演，邀請金曲獎最佳音樂錄影帶導演（蔡依林《腦公》MV）張時霖執導，講述張鈞甯向摯友小傑（王柏傑飾）透露自己要跟男友Gaby（藍鈞天飾）結婚的訊息，卻意外被小傑反告白說，「我從以前就在追你，只是到今天才知道自己不可能」。陷入友情、愛情兩難的張鈞甯打開了從網路上買來的答案之書裡面寫著，「未來無法預知，卻值得期待」，突然發現自己在PChome線上購物的清單多一欄屬於未來的購物清單，預見自己的未來，回首過去的回憶，開啟了「穿越時空」的旅程。

▼突如其來的告白，打破了張鈞甯、小傑之間原本的默契。

▲▼ PChome電速劇《未來清單》（圖／PChome提供）

▼張鈞甯翻開「答案之書」之後，竟然獲得穿越時空的能力，從未來清單中看到關鍵時刻。

▲▼ PChome電速劇《未來清單》（圖／PChome提供）

首先看到自己在2年後購買「雙人加大床墊」的張鈞甯，開始穿梭在每個不同的時空，購買居家家具的2年後、嬰兒用品的5年後。透過這一份「未來購物清單」，她看到在每一個不同時期自己對人生所做下的決定，在每一次的穿越中明白，或許未來跟現在所想像的不盡相同，但購物清單後的每一個物品代表的意義、溫度，都是串起她青春、人生以及未來的選項，甚至在10年後她又再度遇見了「他」後，看到自己當時笑得很滿足、很幸福，有了自己的家庭與小孩，才了解到「未來或許真的無法預知，但卻很值得期待。」

究竟張鈞甯在友情、愛情的選擇中，會向誰踏出幸福的那一步？在「未來清單」中又看到哪些能夠影響未來的關鍵物品？請鎖定PChome線上購物電速劇《未來清單》，7月1日起每週三、五晚上八點，於PChome 24h購物官方網頁、Facebook粉絲團、官方Youtube全球獨家首播，帶領大家找到自己的Amazing Future，讓網路購物也能成為傳遞情感的重要關鍵。

►►跟著張鈞甯來趟穿越之旅，PChome購物20週年特別企劃《未來清單》

▼張鈞甯最後情歸何處？是選擇跟最熟悉自己的小傑交往，還是接受Gaby求婚？

▲▼ PChome電速劇《未來清單》（圖／PChome提供）

▼依靠在Gaby旁邊的陌生女子（吳宜樺飾）替《未來清單》劇情埋下許多伏筆。

▲▼ PChome電速劇《未來清單》（圖／PChome提供）

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