三倍券「4種申購方式」一次看！健保卡插入「輕鬆帶走3000元」

記者鄒鎮宇／綜合報導

振興三倍券將於7月1日上午9時正式申購，申請方式分為紙本、信用卡、電子票證與行動支付等4種，並從7月15日啟用。《ETtoday新聞雲》幫您整理申請方式，讓您輕鬆搞懂如何領取三倍券。

【領取資格】

凡具有中華民國國籍，或是領有中華民國外僑居留證之外籍配偶皆可領取；另外，2019年12月底前出生且取得健保卡的新生兒也能申請，每人限購1份。

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▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）



振興三倍券「不排富」，政府會將錢直接撥入120萬名中低收入戶的帳戶中，作為三倍券使用。

【申購4種方式】

「紙本券」部分，民眾可到三倍券的官網或超商（超市）預購，共分為2個梯次，或是7月15日至郵局現場購買。

第一梯次：

7月1日至7月7日至振興三倍券預定平台預訂繳費，7月15日至7月31日攜健保卡、身分證（或居留證），至您指定的超商（超市）領取。

第二梯次：

8月1日~8月7日至振興三倍券預定平台預訂繳費，8月15日至8月31日攜健保卡、身分證（或居留證），至您指定的超商（超市）領取。

▲三倍券「4種申購方始」一次看！健保卡插入「輕鬆帶走3000元」。（圖／行政院）



「信用卡」部分，1日開始可到銀行網站綁定信用卡，7月15日至12月31日累計消費滿3000元，帳單將直接扣2000元。

「電子票證」部分，1日開始可綁定一卡通、有錢卡、悠遊卡及愛金卡（icash）等4種，7月15日至12月31日累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

「行動支付」部分，1日開始可搜尋您經常使用的行動支付業者，點擊連結到業者網站設定綁定，7月15日至12月31日累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的app通知。

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▼15日開始可持健保卡到郵局領取三倍券。（圖／行政院）

