殺13人性侵50起...74歲「東區淫魔」認罪求判免死

▲迪安杰洛還有「原始夜間跟蹤者」的稱號。(圖/路透社)

實習記者崔子柔/綜合報導

有「東區淫魔」(East Area Rapist)、「金州殺手」(Golden State Killer)之稱的美國加州連續殺人犯迪安杰洛(Joseph James DeAngelo)在2018年4月被捕,現年74歲的他,29日終於在庭上認罪,希望能得到免死判決。

根據《CNN》報導,躲藏40年才歸案的迪安杰洛,昨日承認自己在1974年至1986年間犯下的多起罪行,包括13項一級謀殺罪、13項綁架罪以及50多起本來已經無法起訴的性侵罪。

▲2013年以他犯下的案件為故事主軸的小說《我將在黑暗中消失》(I'll Be Gone in the Dark)出版後才被稱作「金州殺手」。(圖/達志影像/美聯社)

加州沙加緬度郡檢察官艾米(Amy Holliday)表示,迪安杰洛認罪是希望能換取免去死刑的判決,檢方將要求判處無期徒刑,且終生無法假釋,「這是我們碰過最恐怖的案件,充滿了冷血與暴力,不僅僅是衝動而已」。本案預計將在8月宣判,迪安杰洛將被標註為性犯罪者,並向受害者家屬支付賠償金。

迪安杰洛出生於紐約州,入伍美國海軍後前往越南參戰,還拿到越南服役獎章。戰爭結束後,他獲得塞拉利昂學院的警察科學學位,之後在在加州多處擔任警察6年,後來因為在商店偷竊遭逮而被免職。

▲警方DNA鑑驗後發現,迪安杰洛家中的證物與犯罪現場證物吻合。(圖/達志影像/美聯社)

迪安杰洛犯案手法相當怪異,他通常鎖定單身女子或夫婦,在屋主熟睡時潛入,並用手電筒直射對方的雙眼。若剛好有男人在,還會強迫他們目睹妻子遭到性侵的過程。迪安杰洛會將盤子放在丈夫們的背上,威脅說若聽到碗盤掉落、破碎的聲音就會殺了他們。