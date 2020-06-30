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台南市議會前離奇車禍！輕撞賓士車尾　休旅車駕駛亡

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▲台南市安平區中華西路二段、永華路口，30日中午發生一起自小客車追撞的死亡車禍，造成54歲蔡姓男子送醫不治，另3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區中華西路二段、永華路口，30日中午發生一起自小客車追撞的死亡車禍，造成54歲蔡姓男子送醫不治，另3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區中華西路二段、永華路口，30日中午發生一起自小客車追撞的死亡車禍，1部由54歲蔡姓男子駕駛自小客車，追撞待轉的42歲蘇姓女子所駕自小客車，造成蔡男送醫急救宣告不治，蘇女車上3人送成大醫院救治，目前真正肇事原因及相關責任正由市警四分局警方調查處理中。

▲台南市安平區中華西路二段、永華路口，30日中午發生一起自小客車追撞的死亡車禍，造成54歲蔡姓男子送醫不治，另3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局30日中午12時19分許接獲警方通報，安平區中華西路二段與永華路口發生車禍，消防局出動永華及安平消防分隊4車8人前往搶救，消防人員到場發現係2部自小客車發生追撞車禍，其中1車車上54歲蔡姓駕駛人救出時已OHCA（無生命跡象），馬上以救護車送郭綜合醫院急救，但延至下午1時17分許宣告不治死亡。

▲台南市安平區中華西路二段、永華路口，30日中午發生一起自小客車追撞的死亡車禍，造成54歲蔡姓男子送醫不治，另3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另1部車由42歲蘇姓女子駕駛，連同車上40歲蘇姓、16歲劉姓女乘客等3人，被消防人員以救護車送成大醫院就治，3人意識清楚，受輕傷。

▲台南市安平區中華西路二段、永華路口，30日中午發生一起自小客車追撞的死亡車禍，造成54歲蔡姓男子送醫不治，另3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局警方據報派員到場管制交通，並進行車禍勘查測繪蒐證，初步調查，蔡男駕車沿中華西路二段西向東行駛到事故地點時，因不明原因與東向西在中華西路兩段左轉專用道紅燈待轉的蘇女自小客車發生追撞而肇事。

據了解，蔡姓駕駛人被消防人員搶救時，有繫安全帶，汽車安全氣囊也有啟動，為何車禍發生後即無生命跡象，送醫急救無效身亡，死因令人費解，警方懷疑是否因突發性疾病發作，以致失控肇事，目前市警四分局警方已報請檢察官相驗，真正死因及肇事原因及相關責任，由檢警調查處理中。

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