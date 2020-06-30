癌夫苦等離家妻5年　兒嘆：阿姨的小孩會回來探望，她從來沒有

▲張女離家5年，期間對夫家人幾乎可以說是不聞不問。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子與張姓妻子簽立離婚協議書之後，對方自行離家，至今已有5年聯繫不上，如今他罹患舌根癌，健康狀況不佳，既然雙方已經沒有維持婚姻的意願，因此決定訴請離婚，日前獲得嘉義地院法官裁准，全案仍可上訴。

黃男在判決書中主張，他與張女是在1998年7月間登記結婚，沒想到對方2015年3月間突然離家出走，至今都沒有與家人聯繫，行蹤成謎，「我罹患癌症，生死交關，她依舊不聞不問」，現在他也無意繼續維持這段婚姻，這才提告請求法官判准兩人離婚。

▲黃男罹患舌根癌，健康狀況不佳。

黃男的兒子出庭證稱，張女是繼母，雖然他沒有與父親住在一起，但兩家距離不遠，是在同一個村莊裡，「阿姨喜歡賭博，後來跑出去一走就是5、6年。爸爸生病也5年了，是舌根癌，但阿姨的兒子應該有講，她還是沒有回來照顧或探視，後來阿姨兒子在17、18歲時離家，有時會回來與爸爸同住一週或探望一下，只有阿姨一走就沒再回來或打電話」、「他們同住時沒有發生肢體衝突，只有一些口角，阿姨離家前兩人也沒有吵架」。

嘉義地院法官調查，夫妻倆簽立離婚協議書之後，張女隨即自行離家，至今5年都沒有聯繫，如今黃男堅持離婚，她經過合法通知並未出庭或提出任何書面陳述，可見也無意繼續維持婚姻，最後裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。